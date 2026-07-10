10 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

भाजपा नेता के स्कूटर की चोरी के शक में राजगढ़ में नाबालिग को बांधकर पीटा

Minor Beaten Over Scooter Theft: नाबालिग को रस्सी से बांधकर पीटते वक्त लोगों ने बनाया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया, पुलिस मारपीट का केस दर्ज करने के साथ ही स्कूटर चोरी में नाबालिग पर भी प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया।
2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Shailendra Sharma

Jul 10, 2026

rajgarh

minor beaten over scooter theft suspicion, स्कूटर चोरी के शक में नाबालिग से मारपीट (source- patrika)

Rajgarh Minor Beaten Over Scooter Theft: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में एक भाजपा नेता का स्कूटर चोरी होने के बाद चोरी के शक में नाबालिग के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना खिलचीपुर थाना क्षेत्र की है, जहां बुधवार को नाबालिग के साथ मारपीट होना बताया गया है, लेकिन घटना का वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर मारपीट का प्रकरण दर्ज किया है। वहीं स्कूटर मालिक भाजपा नेता की शिकायत पर नाबालिग के खिलाफ वाहन चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

भाजपा नेता का स्कूटर हुआ था चोरी

पुलिस के अनुसार बुधवार रात खिलचीपुर में एसडीएम निवास के सामने रहने वाले भाजपा नेता विजय उर्फ बंटी शर्मा के घर के बाहर खड़ा स्कूटर चोरी हो गया था। घटना के बाद परिजनों और परिचितों ने वाहन की तलाश शुरू की। गुरुवार सुबह 17 वर्षीय नाबालिग वही स्कूटर लेकर हिनोत्या गांव पहुंचा। बताया जा रहा है कि रास्ते में स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया। वह एक दुकान से पेट्रोल का केन लेकर भागने लगा, तभी ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। स्कूटर की पहचान होने पर इसकी सूचना वाहन मालिक विजय शर्मा को दी गई।

पुलिस पहुंचने से पहले की मारपीट

आरोप है कि पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले कुछ लोगों ने नाबालिग के हाथ पीछे रस्सी से बांध दिए, उसकी शर्ट उतरवा दी और उससे पूछताछ के नाम पर मारपीट की। इस दौरान कई लोगों ने मोबाइल से वीडियो भी बनाए। वायरल वीडियो में नाबालिग दर्द से कराहता नजर आ रहा है, जबकि कुछ लोग उससे स्कूटर चोरी के संबंध में पूछताछ करते दिखाई दे रहे हैं।

डायल-112 ने छुड़ाया, मेडिकल में मिले चोट के निशान

सूचना मिलने पर डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और नाबालिग को भीड़ से छुड़ाकर खिलचीपुर थाने ले गई। बाद में उसके परिजन भी थाने पहुंचे। पुलिस ने उसका मेडिकल कराया, जिसमें शरीर पर चोट के निशान पाए गए। परिजनों ने पुलिस को बताया कि नाबालिग का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और उसका उपचार चल रहा है।

गलत हरकत के आरोप की भी जांच

नाबालिग ने पुलिस को बताया कि वह राजगढ़ से खिलचीपुर आया था और रात में एक ढाबे पर रुका था। उसका आरोप है कि वहां एक व्यक्ति ने उसके कपड़े उतरवाकर उसके साथ गलत हरकत की। पुलिस इस आरोप की भी जांच कर रही है। खिलचीपुर टीआई कमलसिंह गहलोत ने बताया कि नाबालिग की शिकायत पर मारपीट का प्रकरण दर्ज किया गया है। वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है वहीं, स्कूटर चोरी के मामले में भी पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है।

पैर में सांप के डसने के निशान बनाकर रीवा में देवर रो-रोकर बोला ‘भाभी को सांप ने डस लिया’

ये भी पढ़ें
REWA

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Jul 2026 06:10 pm

Published on:

10 Jul 2026 06:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / भाजपा नेता के स्कूटर की चोरी के शक में राजगढ़ में नाबालिग को बांधकर पीटा

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

14 साल की पीड़िता के बयान बने आधार, राजगढ़ में जिंदगीभर जेल में दिन-रात काटेगा आरोपी

rape case: आरोपी को उम्रकैद (Photo Source - Patrika)
राजगढ़

CM Helpline: CM हेल्पलाइन पर शिकायत की तो राजगढ़ में दो भाइयों को पंचायत में बुलाकर पीटा, पीड़ित ने थाने में कीटनाशक पीया

RAJGARH
राजगढ़

भाजपा समर्थित नपा अध्यक्ष को ब्लैकमेल कर रही दूसरी पत्नी, मांगे डेढ़ करोड़, राजगढ़ में FIR

Rajgarh Nagarpalika President Vinod Sahu
राजगढ़

120 मिनट तक जमीन पर तड़पती रही सीमा, सबको लगा काम कर रही, ‘कोबरा’ ने डसा, ब्यावरा में मौत

Snake bite: सीमा की सांप के काटने से मौत (Photo Source - Patrika)
राजगढ़

पुलिस चौकी से 3 किमी. दूर बेखौफ रेत माफिया, ब्यावरा में बहाव में पलटे, मशीनें फंसी

Illegal sand mining: प्रकृति ने खुद थामे ट्रैक्टरों के पहिए (Photo Source - Patrika)
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.