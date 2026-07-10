भाजपा नेता के स्कूटर की चोरी के शक में राजगढ़ में नाबालिग को बांधकर पीटा

Rajgarh Minor Beaten Over Scooter Theft: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में एक भाजपा नेता का स्कूटर चोरी होने के बाद चोरी के शक में नाबालिग के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना खिलचीपुर थाना क्षेत्र की है, जहां बुधवार को नाबालिग के साथ मारपीट होना बताया गया है, लेकिन घटना का वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर मारपीट का प्रकरण दर्ज किया है। वहीं स्कूटर मालिक भाजपा नेता की शिकायत पर नाबालिग के खिलाफ वाहन चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।