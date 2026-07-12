12 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

पंगत होटल में पत्नी ने पति को दूसरी युवती के साथ कमरे में पकड़ा, रीवा में दो दिन ट्रेस कर रही थी पत्नी

Wife Catches Husband With Another Woman in Hotel: नया बस स्टैंड के पास होटल पंगत में कमरे में युवती के साथ था पति, पत्नी ने पहुंचकर खुलवाया कमरे का दरवाजा, पति और प्रेमिका को लेकर पहुंची थाने।
2 min read
Google source verification

रीवा

image

Shailendra Sharma

Jul 12, 2026

rewa

Wife Catches Husband With Another Woman in Hotel, होटल में पत्नी ने पति को दूसरी युवती के साथ पकड़ा (source-patrika)

Rewa Wife Catches Husband With Another Woman in Hotel: मध्यप्रदेश के रीवा में एक युवती ने अपने पति को होटल के कमरे में दूसरी लड़की के साथ पकड़ लिया। इसके बाद होटल में जमकर हंगामा हुआ, मौके पर मौजूद लोगों ने पति-पत्नी और प्रेमिका के बीच के हो रहे हंगामे के वीडियो भी बनाए हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। घटना नया बस स्टैंड के सामने स्थित पंगत होटल की है। पति को रंगेहाथों होटल में पकड़ने वाली पत्नी ने बताया कि एक साल पहले 3 जुलाई 2025 को ही उन्होंने कोर्ट में लव मैरिज की थी।

देखें वीडियो-

पंगत होटल में फैमिली पंगा

रीवा के नया बस स्टैंड स्थित होटल पंगत में रविवार दोपहर को उस वक्त हंगामा मच गया जब एक युवती ने होटल के कमरे में अपने पति को एक दूसरी लड़की के साथ पकड़ा। पत्नी होटल पहुंची और कमरे का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुलते ही दूसरी लड़की को देख पत्नी भड़क उठी और पति पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। इसके बाद पत्नी पति व होटल के कमरे में मौजूद लड़की को पकड़कर अपने साथ थाने लेकर पहुंची।

एक साल पहले की थी लव मैरिज

पति को पकड़कर थाने लेकर पहुंची पत्नी ने बताया कि एक साल पहले 3 जुलाई 2025 को उसने सीधी के रहने वाले आकाश सिंह से हाईकोर्ट में लव मैरिज की थी। शादी के बाद जनवरी तक सब ठीक रहा लेकिन जनवरी के महीने में आकाश चुपचाप उसे बिना कुछ बताए अपने गांव चला गया और अपना मोबाइल बंद कर उससे दूरी बना दी। पत्नी को उसकी हरकतों पर संदेह हुआ तो उसने पति के बारे में जानकारी जुटाई। तब उसे पता चला कि पति आकाश गांव की जमीन बेचकर चला गया है।

दो दिन ट्रेस कर होटल में दूसरी लड़की के साथ पकड़ा

पति आकाश के बारे में वो लगातार पता लगाने में जुटी हुई थी, उसने बताया कि दो दिन पहले उसके मोबाइल पर पति की फेसबुक आईडी लॉग इन हो गई। वो फेसबुक के जरिए पति को ट्रेस कर रही थी। वो रीवा में रहकर पढ़ाई करती है, रविवार दोपहर को जब वो अपने घर सीधी जा रही थी तभी पति को बाइक पर दूसरी लड़की को लेकर जाते देखा। पत्नी ने दोनों का पीछा किया और दो घंटे की मशक्कत के बाद पंगत होटल के कमरे में पति आकाश को दूसरी लड़की के साथ पकड़ा।

युवती को धोखा देकर होटल लाया था

बताया गया है कि पति आकाश जिस युवती के साथ होटल के कमरे में पकड़ाया है वो उसे धोखा देकर कमरे में लाया था। सोशल नेटवर्किंग साइट पर उसने खुद को कुंवारा बताकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया था। होटल के कमरे में लाकर आकाश ने उसकी मांग भी भरी थी। प्रेमिका को उसके शादीशुदा होने की जानकारी नहीं थी। प्रेमिका भी जब युवक की सच्चाई सामने आई तो उसे सुनकर हैरान रह गई। सीएसपी रीवा राजीव पाठक ने बताया कि पति-पत्नी के बीच विवाद का एक मामला थाने आया है जिसमें दोनों पक्षों से जानकारी ली जा रही है। जो भी शिकायत मिलेगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

रात 2.30 बजे बिस्तर पर रेंग रहा था करैत सांप, अनूपपुर में बच्ची की मौत, माता-पिता अस्पताल में भर्ती

ये भी पढ़ें
anuppur news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Jul 2026 06:39 pm

Published on:

12 Jul 2026 06:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / पंगत होटल में पत्नी ने पति को दूसरी युवती के साथ कमरे में पकड़ा, रीवा में दो दिन ट्रेस कर रही थी पत्नी

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Vipin Yadav Murder: शादी के एक साल बाद ससुराल से 300 मीटर दूर दफन मिला विपिन, रीवा में पत्नी और प्रेमी की साजिश बेनकाब

rewa
रीवा

Woman Murder: पैरों में निशान बनाए, रीवा में देवर रो-रोकर बोला 'भाभी को सांप ने डस लिया' का झूठ

REWA
रीवा

रीवा में 10 करोड़ की एमडी ड्रग्स पकड़ाई, नागपुर और मुंबई में हो रही थी सप्लाई

10 Crore MD Drugs Seized
रीवा

Mauganj: 8वीं तक पढ़ा, मुंबई जाकर ली ट्रेनिंग और बना ली ड्रग्स की फैक्ट्री; एक करोड़ की नशीली सामग्री बरामद

MD Drug Factory Busted In Mauganj
रीवा

Security Supervisor Murder: 160 किमी. दूर ले जाकर पिलाई शराब और मार डाला, रीवा में अंधेकत्ल का खुलासा

rewa murder
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.