पंगत होटल में पत्नी ने पति को दूसरी युवती के साथ कमरे में पकड़ा, रीवा में दो दिन ट्रेस कर रही थी पत्नी

बताया गया है कि पति आकाश जिस युवती के साथ होटल के कमरे में पकड़ाया है वो उसे धोखा देकर कमरे में लाया था। सोशल नेटवर्किंग साइट पर उसने खुद को कुंवारा बताकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया था। होटल के कमरे में लाकर आकाश ने उसकी मांग भी भरी थी। प्रेमिका को उसके शादीशुदा होने की जानकारी नहीं थी। प्रेमिका भी जब युवक की सच्चाई सामने आई तो उसे सुनकर हैरान रह गई। सीएसपी रीवा राजीव पाठक ने बताया कि पति-पत्नी के बीच विवाद का एक मामला थाने आया है जिसमें दोनों पक्षों से जानकारी ली जा रही है। जो भी शिकायत मिलेगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।