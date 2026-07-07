Mauganj : 8वीं पास निकला एमडी ड्रग्स का सौदागर, फैक्ट्री में 1 करोड़ की नशीली सामग्री पकड़ाई

-जनवरी 2019: अयोध्या नगर क्षेत्र में फैटरी से 25 करोड़ की लगभग 25 किलो ड्रग्स मिली।

-मार्च 2020: बैरागढ़ चीचली इलाके से 38 किलो एमडी पकड़ी। कीमत करीब 40 करोड़।

-जुलाई 2021: कोलार रोड स्थित फार्म हाउस से 45 किलो ड्रग्स और मशीनरी जब्त। कीमत लगभग 50 करोड़।

-सितंबर 2022: ईंटखेड़ी इलाके से 62 किलो ड्रग्स, कच्चा माल जब्त। कीमत करीब 65 करोड़।

-फरवरी 2023: नर्मदापुरम रोड स्थित फैक्ट्री से 30 किलो एमडी बरामद। कीमत करीब 35 करोड़।

-नवंबर 2024: अयोध्या बायपास क्षेत्र से पुलिस ने 48 किलो एमडी ड्रग्स जब्त की। कीमत लगभग 55 करोड़ रुपए आंकी गई।

-16 अगस्त 2025: डीआरआई ने जगदीशपुर में मेफेड्रोन फैक्ट्री का खुलासा किया। 61.20 किलो मेफेड्रोन जब्त। बाजार में कीमत 92 करोड़ रुपए आंकी गई।