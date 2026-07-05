कमरे में मिला महिला का शव, रीवा में देवर और उसके दोस्तों पर गंभीर आरोप

परिजनों के आरोपों को देखते हुए महिला के शव को संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। अस्पताल में परिजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा भी किया। पुलिस ने उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं दुष्कर्म के आरोप की पुष्टि के लिए पुलिस ने आवश्यक फोरेंसिक साक्ष्य और वैजाइनल स्लाइड भी सुरक्षित कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजी है। लालगांव चौकी प्रभारी प्रशांत शुक्ला ने बताया कि महिला की मौत की प्रारंभिक सूचना सर्पदंश की थी, लेकिन परिजनों द्वारा लगाए गए नए आरोपों के बाद सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है।