MCA में चचेरा भाई और BA में जीजा की जगह साला दे रहा था परीक्षा, रीवा के TRS कॉलेज में पकड़े गए ‘मुन्नाभाई’

महाविद्यालय में शनिवार को मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाएं आयोजित की जा रही थीं। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चल रही थी। इसी दौरान केंद्र अधीक्षक एवं भोज अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉ. नागेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में नियमित जांच की गई। जांच के दौरान एमसीए प्रथम वर्ष के एक परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र पर संदेह होने पर पूछताछ की गई। पूछताछ में पता चला कि सज्जन सिंह चौहान की जगह उसका चचेरा भाई पुष्पराज सिंह चौहान, निवासी कमर्जी जिला सीधी परीक्षा दे रहा था।