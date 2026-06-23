23 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

NEET एग्जाम के बाद रीवा के परीक्षा केंद्र में लगी आग, CCTV समेत सबकुछ जल गया

NEET Exam Center Fire : NEET एग्जाम के बाद परीक्षा केंद्र में आग लग गई। शासकीय मार्तंड क्रमांक-2 स्कूल में आग लगने से हड़कंप मच गया।

2 min read
Google source verification

रीवा

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jun 23, 2026

NEET Exam Center Fire

NEET Exam Center Fire (NEET एग्जाम के बाद परीक्षा केंद्र में आग Photo Source- Input)

Rewa news : राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) संपन्न होने के महज कुछ घंटों बाद मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित शासकीय मार्तंड क्रमांक-2 स्कूल में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से स्कूल में रखे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कार्यालयीन सामग्री जलकर नष्ट हो गई है। बताया जा रहा है कि, घटना के दिन स्कूल प्रबंधन ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया और दूसरे दिन सोमवार को इसकी जानकारी पुलिस और प्रशासन तक पहुंची, जिसके बाद मामले की जांच शुरु की जा सकी। फिलहाल, जांच की दृष्टि से आग लगने वाले कक्ष को सील कर दिया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, 21 जून को विद्यालय में नीट परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा खत्म होने के बाद परीक्षा सामग्री जमा कराने के लिए अधिकांश स्टाफ विद्यालय से निकल चुका था। इसी दौरान परिसर में मौजूद एक कर्मचारी को विद्यालय भवन से धुआं उठता दिखा। कर्मचारी के अनुसार, इससे पहले कि, प्रबंधन कुछ पर्याप्त प्रतिक्रिया कर पाता संबंधित क्षेत्र से आग की लपटें उठना शुरु हो गईं, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और कार्यालय कक्ष में रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया।

शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका

मंगलवार तक हुई जांच में पता चला है कि, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट रहा था। आग लगने से विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे, एलईडी टीवी, एयर कंडीशनर, कंप्यूटर, सोफा समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए हैं।

रिकार्ड नष्ट करने की साजिश, प्रशासन का पुष्टि से इंकार

इस पूरे घटनाक्रम में राहत की बात ये रही कि, कुछ देर पहले हुई नीट परीक्षा से जुड़ी पूरी सामग्री कुछ देर पहले ही विद्यालय के संबंधित स्थान से हटाकर रवाना की गई थी, जिसके चलते सामग्री पूरी तरह सुरक्षित है। आग में सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड भी नष्ट होने की जानकारी सामने आई है। अब ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि, सीसीटीवी रिकार्ड नष्ट करने की साजिश भी हो सकती है। हालांकि, प्रशासन ने प्रथम दृष्टया ऐसे किसी भी आरोपों की पुष्टि करने से इंकार किया है।

एक्सपायर मिले अग्निशामक यंत्र

जांच के दौरान ये भी सामने आया कि, विद्यालय में लगाए गए अग्निशामक यंत्र निर्धारित अवधि से काफी पहले एक्सपायर हो चुके थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन यंत्रों की वैधता फरवरी 2025 में समाप्त हो गई थी। आग लगने के समय ये उपकरण उपयोगी साबित नहीं हुए, जिससे नुकसान और बढ़ गया।

फिर 2800 करोड़ कर्ज ले रही एमपी सरकार, 5 लाख 2 हजार करोड़ हुआ कुल कर्ज

ये भी पढ़ें
State Government Securities

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Jun 2026 01:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / NEET एग्जाम के बाद रीवा के परीक्षा केंद्र में लगी आग, CCTV समेत सबकुछ जल गया

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

31 जून… एग्जाम फार्म भरने की लास्ट डेट, एमपी की यूनिवर्सिटी का अजब कारनामा

Awadhesh Pratap Singh University
रीवा

‘नेट खत्म टाइम पास नहीं हो रहा, सोचा आपको परेशान कर लूं’, रीवा के CM हेल्पलाइन में आ रही शिकायते

rewa collector action on cm helpline complaints fake calls
रीवा

Chhatron Ki Goonj- मऊगंज की छात्रा का आखरी खत पढ़ भावुक हुए राहुल गांधी, कहा- ये सिस्टम का फेल्योर

Rahul Gandhi Chhatron Ki Goonj NEET Aspirant Akanksha Chaturvedi Last Note
रीवा

रीवा के होटल में गर्लफ्रेंड के साथ रेंजर को पत्नी ने पकड़ा, दोनों ट्रक में चढ़कर भागे

forest ranger caught with girlfriend video by constable wife royal inn hotel rewa
रीवा

CPCT पास नहीं करने पर जाएगी ‘सरकारी नौकरी’ ! रीवा में 6 की सेवा समाप्त

CPCT Exam Fail Employees Terminated: 6 कर्मचारियों की सेवा समाप्त (Photo Source - Patrika)
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.