NEET एग्जाम के बाद रीवा के परीक्षा केंद्र में लगी आग, CCTV समेत सबकुछ जल गया

Rewa news : राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) संपन्न होने के महज कुछ घंटों बाद मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित शासकीय मार्तंड क्रमांक-2 स्कूल में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से स्कूल में रखे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कार्यालयीन सामग्री जलकर नष्ट हो गई है। बताया जा रहा है कि, घटना के दिन स्कूल प्रबंधन ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया और दूसरे दिन सोमवार को इसकी जानकारी पुलिस और प्रशासन तक पहुंची, जिसके बाद मामले की जांच शुरु की जा सकी। फिलहाल, जांच की दृष्टि से आग लगने वाले कक्ष को सील कर दिया गया है।