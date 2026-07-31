Rewa News: तीन साल का बेटा रोता रहा, पिता ने मां को पुल से दिया धक्का

घायल महिला के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति व उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी पति सतीश कुमार व उसके साथी दीपक को गिरफ्तार कर उनके पास से वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद कर ली है। सोहागी थाना प्रभारी कमलेश साहू ने बताया कि युवती ने आरोपी प्रेम विवाह किया था लेकिन आरोपी से उसका मनमुटाव हो गया और वह अलग रहती थी। आरोपी उसको दोस्त के साथ प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुंचाने के बहाने से ले जा रहा था और नैना नदी पुल में लाकर उस पर हमला कर दिया था। घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में जो तथ्य सामने आऐंगे उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।