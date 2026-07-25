‘मैं बोलूंगी तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे’, रीवा में महिला जनप्रतिनिधि की भाजपा विधायक को चेतावनी

परिषद अध्यक्ष अर्चना ने कहा कि गुढ़ के पार्षदों को विधायक ने अपने घर बुलाकर अविश्वास प्रस्ताव की पूरी कहानी रची। अब लगातार धमकियां मिल रही हैं, यदि विधायक ने अपनी सीमाएं पार की तो मेरे पास बहुत कुछ है बोलने और दिखाने के लिए, तब शायद विधायक मुंह दिखाने के लायक भी न रहें। अर्चना ने कहा कि पिछले चार वर्षों में उनके खिलाफ चार बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है और हर बार वह सफल नहीं हो सका। इस बार भी उच्च न्यायालय की डबल बेंच से उन्हें स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है। उनका आरोप है कि कुछ पार्षद निजी स्वार्थ पूरे नहीं होने के कारण उनके खिलाफ लामबंद है।