एमपी के रीवा में छिपकली के काटने से महिला की मौत का दावा

परिजन भले ही छिपकली के काटने से महिला की मौत का दावा कर रहे हैं लेकिन अगर विशेषज्ञों की मानें सामान्य तौर पर घरों में पाई जाने वाली छिपकलियां जहरीली नहीं होती है। सामान्य परिस्थितियों में इनके काटने से जानलेवा स्थिति बनने के प्रमाण बेहद दुर्लभ हैं। विशेषज्ञ बताते हैं छिपकली के काटने से सामान्य सूजन या दर्द हो सकता है लेकिन जान नहीं जा सकती। हालांकि, यदि छिपकली खाने में गिर जाए या उसका मल-मूत्र भोजन में मिल जाए, तो बैक्टीरिया (जैसे साल्मोनेला) के कारण गंभीर फूड पॉइज़निंग जरूर हो सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया भर में केवल दो छिपकलियां विषैली मानी जाती हैं उनमें से एक है गिला मॉन्स्टर (Gila Monster) और दूसरी है मेक्सिकन बीडेड लिज़र्ड (Mexican Beaded Lizard) और ये दोनों ही छिपकलियां भारत में नहीं पाई जाती हैं।