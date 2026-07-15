रीवा में पैदल जा रही नाबालिग का अपहरण, दो युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप

नाबालिग जब घर पहुंची तो परिजनों ने उससे देर से आने का कारण पूछा, तब नाबालिग ने परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद मंगलवार को परिजन नाबालिग को लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरु की। इस दौरान आरोपियों की पहचान समीर खान और सोनू खान के रूप में हुई। बुधवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे अभी घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। एसडीओपी मऊगंज सची पाठक ने बताया कि नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत आई थी जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना में दो युवकों का नाम आया था जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी।