15 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

रीवा में पैदल जा रही नाबालिग का अपहरण, दो युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप

Minor Abduction Case:सरेराह नाबालिग का अपहरण कर आरोपी उसे बहुती जलप्रपात के पास सुनसान जगह पर ले गए और वारदात को अंजाम दिया, पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी।
2 min read
Google source verification

रीवा

image

Shailendra Sharma

Jul 15, 2026

rewa

minor abduction case two accused detained, प्रतीकात्मक तस्वीर (पत्रिका फाइल)

Rewa Minor Abduction Case: मध्यप्रदेश के रीवा जिले से एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। नाबालिग पैदल घर जा रही तभी सरेराह बाइक सवार दो युवकों ने उसका अपहरण कर लिया। आरोपी उसे अपने साथ बहुती जलप्रपात के पास सुनसना जगह पर लेकर गए जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी नाबालिग को गांव के पास छोड़कर भाग गए। घटना लार थाना क्षेत्र की है, पुलिस ने बुधवार को दोनों आरोपी युवकों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ में जुटी हुई है।

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप

घटना 9 जुलाई की है, तब 14 वर्षीय नाबालिग पैदल अपने घर जा रही थी। रास्ते में दो आरोपी बाइक पर सवार होकर आए और जबरदस्ती उसको बाइक में बैठाकर करीब 4 बजे अपने साथ बहुती जलप्रपात के पास सुनसान स्थान पर ले गए। यहां पर दोनों आरोपियों ने नाबालिग के साथ ज्यादती की। करीब चार घंटे तक पीड़िता आरोपियों के चंगुल में रही और रात करीब आठ बजे आरोपी उसे गांव के समीप छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब उसने आरोपियों की विरोध किया तो उन्होंने धमकाया, डर के कारण वो शोर भी नहीं मचा पाई। आरोपियों ने उसे बाद में धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो जान से मार देंगे।

दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में

नाबालिग जब घर पहुंची तो परिजनों ने उससे देर से आने का कारण पूछा, तब नाबालिग ने परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद मंगलवार को परिजन नाबालिग को लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरु की। इस दौरान आरोपियों की पहचान समीर खान और सोनू खान के रूप में हुई। बुधवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे अभी घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। एसडीओपी मऊगंज सची पाठक ने बताया कि नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत आई थी जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना में दो युवकों का नाम आया था जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी।

मेहंदी से हाथ-पैर पर प्रीति ने लिखा सुसाइड नोट, ताकि कोई मिटा न सके, छिंदवाड़ा की दुखद घटना

ये भी पढ़ें
chhindwara

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Jul 2026 10:01 pm

Published on:

15 Jul 2026 10:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / रीवा में पैदल जा रही नाबालिग का अपहरण, दो युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Wife Catches Husband With Another Woman: पंगत होटल में पत्नी ने पति को दूसरी युवती के साथ कमरे में पकड़ा, रीवा में दो दिन ट्रेस कर रही थी पत्नी

rewa
रीवा

Vipin Yadav Murder: शादी के एक साल बाद ससुराल से 300 मीटर दूर दफन मिला विपिन, रीवा में पत्नी और प्रेमी की साजिश बेनकाब

rewa
रीवा

Woman Murder: पैरों में निशान बनाए, रीवा में देवर रो-रोकर बोला 'भाभी को सांप ने डस लिया' का झूठ

REWA
रीवा

रीवा में 10 करोड़ की एमडी ड्रग्स पकड़ाई, नागपुर और मुंबई में हो रही थी सप्लाई

10 Crore MD Drugs Seized
रीवा

Mauganj: 8वीं तक पढ़ा, मुंबई जाकर ली ट्रेनिंग और बना ली ड्रग्स की फैक्ट्री; एक करोड़ की नशीली सामग्री बरामद

MD Drug Factory Busted In Mauganj
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.