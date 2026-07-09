आरोपी सुनील कुशवाह ने विपिन की हत्या करने के बाद शव को पहले कुएं में फेंका था, लेकिन तीन दिन बाद शव को कुएं से निकालकर उसकी ही ससुराल से 300 मीटर दूर दफना दिया था। विपिन यादव के लापता होने पर जब लोगों ने सुनील से उसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि विपिन को जरूरी काम आ गया था और वो वापस लौट गया है। पुलिस ने फोन कॉल डिटेल्स के आधार पर सुनील को संदेही माना था लेकिन वह कुछ समय के लिए गायब भी रहा। पुलिस का कहना है कि हत्या करने के समय आंचल की मौजूदगी की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन साजिश रचने में उसका हाथ रहा है। उसे पूरे घटनाक्रम की जानकारी रही है। हत्या के बाद भी लगातार वह आरोपी से फोन पर बात करती थी, प्रारंभिक पूछताछ में आंचल ने पुलिस को बताया है कि सुनील से उसके प्रेस संबंध हैं और हत्या के बारे में उसे जानकारी थी।