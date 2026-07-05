160 किमी. दूर ले जाकर पिलाई शराब और मार डाला, रीवा में अंधेकत्ल का खुलासा

पुलिस ने जिन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके नाम अश्वंत चतुर्वेदी व पंकज शुक्ला निवासी रैपुरा हैं। आरोपियों ने पूछताछ में वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सुपरवाइजर अनूप सेन के साथ काम के दौरान छोटी-छोटी बातों को लेकर आरोपी अश्वंत चतुर्वेदी का विवाद हो गया था। इस बात से नाराज अश्वंत ने अनूप की हत्या की साजिश रची। वो प्लानिंग के तहत अनूप को अपने साथ घुमाने के बहाने यूपी लेकर गया था जहां उसका दोस्त पंकज शुक्ला मिला। वहां उसे छककर शराब पिलाई और बाद में उसकी जंगल में ले जाकर हत्या करके शव को फेंक दिया था।