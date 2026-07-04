15 वर्षीय बेटी को बीमार समझकर इलाज कराने लाए परिजन, गुना अस्पताल में मृत बच्चे को दिया जन्म

वीरेन्द्र जोशी, ब्यावरा

Rajgarh Minor Girl Gives Birth: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले की रहने वाली एक 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब नाबालिग ने पड़ोसी जिले गुना में जिला अस्पताल में मृत बच्चे को जन्म दिया। नाबालिग को उसके परिजन तबीयत बिगड़ने पर गुना जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, परिजनों के मुताबिक बेटी के गर्भवती होने का पता डॉक्टरों की जांच के बाद चला। कुछ देर बाद नाबालिग ने मृत बच्चे को जन्म दिया। पुलिस को नाबालिग ने बताया है कि उसके साथ ब्यावरा बस स्टैंड के पास रहने वाले एक युवक ने गलत काम किया था।