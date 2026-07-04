लॉज के कमरा नंबर-103 में मिला बीना के BTech छात्र का शव, पाकिस्तान के नंबरों से आ रहे थे मैसेज

पता चला है कि अमन के मोबाइल पर पाकिस्तान के नंबरों से मैसेज आ रहे थे, उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। फोन में पाकिस्तान के नंबरों से लगातार कॉल आने के रिकॉर्ड मिले हैं। एक मैसेज में उससे पैसों की मांग की गई और धमकी दी गई है कि पूरे परिवार की न्यूड तस्वीरें वायरल कर दी जाएंगी। ये भी पता चला है कि अलग-अलग लोन एजेंट भी लगातार कॉल कर उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। अमन ने परिवार को इस दबाव के बारे में कभी नहीं बताया था। उसकी मौत के बाद ही पूरा मामला सामने आया।