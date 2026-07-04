कमाने वालों की मौत से उजड़े दो परिवार, आठ बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, एक की पत्नी गर्भवती

बीना. ग्राम बसाहरी में खेत की फेंसिंग में फैले करंट की चपेट में आने से हुई दो लोगों की मौत ने दो परिवारों को गहरे संकट में डाल दिया है। दोनों मृतक अपने-अपने परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य थे। हादसे के बाद पुलिस ने शुक्रवार को घटनास्थल का निरीक्षण कर पूरे घटनाक्रम की जांच की और पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए।

घटनास्थल का निरीक्षण कर करंट फैलने के कारणों और दोनों लोगों के वहां तक पहुंचने की परिस्थितियों की जांच की। पुलिस के अनुसार परिजनों के बयान दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार, गुरुवार शाम करीब सात बजे प्रवेश पिता सींगालाल मोंगिया (48), निवासी पथरिया जेगन, शौच के लिए जा रहे थे। इसी दौरान खेत की फेंसिंग में फैले करंट की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के प्रयास में विकास पिता हंजूगीं मोंगिया (28), निवासी खोजाखेड़ी तलापार, भी तार के संपर्क में आ गया। करंट लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों शवों का पीएम कराने के बाद उन्हें अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। गांव में पूरे दिन शोक का माहौल बना रहा। इसी जगह एक गाय की भी करंट के संपर्क में आने से मौत हुई थी।