सचेन्द्र तिवारी, पिछले दो दशकों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में पत्रिका, सागर संस्करण के बीना सेंटर पर ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं और प्रिंट के साथ डिजिटल पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी संभाल रहे हैं। वर्ष 2006 में राज एक्सप्रेस से पत्रकारिता की शुरुआत की और करीब दो वर्षों तक कार्य किया। इसके बाद वर्ष 2008 से 2015 तक नवदुनिया में सेवाएं दीं। वर्ष 2015 के बाद से वे पत्रिका से जुड़े हुए हैं। अपने पत्रकारिता सफर में उन्होंने स्थानीय जनसमस्याओं, प्रशासनिक गतिविधियों, विकास कार्यों, रेलवे, उद्योग, कृषि और सामाजिक विषयों को प्रमुखता से उठाया है। मैदानी रिपोर्टिंग, तथ्यपरक खबरों और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाए हैं।