3 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सागर

मंत्री के चार दिन में गड्ढे भरने के आदेश, बीना में शिकायत की तो अफसरों ने फोटो में गड्ढे भर समस्या का कर दिया समाधान

लोकपथ एप पर शिकायत के बाद भी मौके पर समस्या जस की तस, अधिकारी मरम्मत कराने की जगह डाल रहे फर्जी फोटो, बीना और खुरई सड़कों के गड्ढों की फोटो की थीं अपलोड
2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Oct 03, 2026

Despite the Minister's order to fill potholes within four days, officials in Bina resolved the issue by simply filling the potholes in the photographs

इस स्थिति में है सड़क, जिसकी फोटो में मरम्मत की गई है। फोटो पत्रिका

बीना. सड़कों को गड्ढा मुक्त करने और आम लोगों की शिकायतों का तत्काल निराकरण करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने लोकपथ एप की सुविधा शुरू की है, लेकिन यही व्यवस्था अब सवालों के घेरे में है। आरोप है कि एप पर सडक़ के गड्ढों की शिकायत मिलने के बाद कुछ अधिकारी मौके पर वास्तविक काम कराने के बजाय दूसरी सडक़ की तस्वीरें अपलोड कर शिकायतों का निराकरण दिखा रहे हैं। इससे शिकायतकर्ता की समस्या जस की तस बनी हुई है, जबकि विभाग के रिकॉर्ड में शिकायत का निराकरण हो चुका है।
गौरतलब है कि लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने चार दिन पहले अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि सड़क के गड्ढों से संबंधित शिकायतों का चार दिन के अंदर निराकरण किया जाए। इसके बाद शिकायतों के तत्काल निराकरण का दावा, तो किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्थिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

जवाबदेही पर उठ रहे सवाल


यदि शिकायतों के निराकरण के नाम पर गलत तस्वीरें अपलोड की जा रही हैं, तो यह पूरी ऑनलाइन शिकायत व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। विभाग के उच्चाधिकारियों को ऐसी शिकायतों की मौके पर जांच कर यह देखना चाहिए कि एप पर अपलोड की गई तस्वीर उसी स्थान की है या नहीं। साथ ही शिकायत बंद करने से पहले जीपीएस आधारित सत्यापन और मौके की जांच की व्यवस्था भी प्रभावी रूप से लागू किए जाने की जरूरत है।

केस नंबर-1 गड्ढे वहीं, दूसरी सडक़ की फोटो से शिकायत बंद


बीना रिफाइनरी गेट नंबर-1 से कोविड अस्पताल मार्ग होते हुए मुंगावली-कंजिया रोड को जोडऩे वाली सडक़ पर लोकपथ एप के माध्यम से गड्ढों की शिकायत की गई थी। शिकायत का चार दिन में निराकरण भी दर्ज कर दिया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार मौके पर गड्ढों की मरम्मत करने के बजाय किसी दूसरी जगह की सीसी रोड के एक हिस्से की तस्वीर अपलोड कर शिकायत बंद कर दी गई। ऐसे में सवाल है कि जब शिकायत वाली सडक़ की मरम्मत ही नहीं हुई है, तो उसका निराकरण किस आधार पर किया गया।

केस नंबर-2 खुरई-राहतगढ़ मार्ग पर भी सामने आया मामला


खुरई-राहतगढ़ रोड पर एक व्यक्ति ने सड़क के गड्ढों को लेकर लोकपथ एप पर शिकायत दर्ज की थी। आरोप है कि यहां भी गड्ढे भरने की वास्तविक तस्वीर के बजाय दूसरी जगह की सडक़ की तस्वीर अपलोड कर शिकायत का निराकरण कर दिया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार सडक़ की वास्तविक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 Oct 2026 11:40 am

Published on:

03 Oct 2026 11:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / मंत्री के चार दिन में गड्ढे भरने के आदेश, बीना में शिकायत की तो अफसरों ने फोटो में गड्ढे भर समस्या का कर दिया समाधान

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बीना के सिविल अस्पताल में ईसीजी तक की सुविधा नहीं, हृदय रोगियों का इलाज भगवान भरोसे

Bina's Civil Hospital lacks even basic ECG facilities; cardiac patients are left to the mercy of God.
सागर

Bina news: रोज-रोज का विवाद बना हत्या की वजह, पति ने पत्नी का घोंटा था गला

Daily disputes led to murder; husband strangled his wife.
सागर

सागर में पैराडाइज होटल के सामने दिनदहाड़े युवक की हत्या

sagar murder
सागर

Sagar Sohail Khan: 'गोल्डन बॉय ऑफ मध्यप्रदेश' सोहेल खान ने 'इंडिया के टॉप 1%' शो में लिया हिस्सा

sohail khan india top 1 percent show
सागर

बीना स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग से ट्रेनें प्रभावित, निरस्तीकरण और रीशेड्यूल से यात्री परेशान

Trains affected by yard remodeling at Bina station; passengers inconvenienced by cancellations and rescheduling
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.