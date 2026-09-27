Sagar Sohail Khan: ‘गोल्डन बॉय ऑफ मध्यप्रदेश’ सोहेल खान ने ‘इंडिया के टॉप 1%’ शो में लिया हिस्सा

Sagar Sohail Khan India Top 1 Percent Show: मध्यप्रदेश के सागर जिले के रहने वाले मार्शल आर्ट (कुडो) के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सोहेल खान ने खेल के मैदान से आगे बढ़ते हुए लोकप्रिय लॉजिक और रीजनिंग आधारित शो ‘इंडिया के टॉप 1%’ में हिस्सा लिया। शो का प्रसारण StarPlus और JioHotstar पर किया जाता है। प्रसिद्ध अभिनेता अनिल कपूर द्वारा होस्ट किए जाने वाले इंडिया के टॉप 1% में 100 प्रतिभागी लॉजिकल और रीजनिंग पर आधारित सवालों के जरिए एक-दूसरे से मुकाबला करते हैं। प्रत्येक सवाल के साथ कठिनाई का स्तर बढ़ता जाता है और प्रतियोगिता आगे बढ़ने के साथ प्रतिभागियों की संख्या भी कम होती जाती है। शो में कुल 13 सवाल होते हैं और सभी 13 सवालों का सही जवाब देने वाला प्रतिभागी 1 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि जीत सकता है।