चौदह महीने से बेटे के इंतजार में थी मां, बीना में मिला शव तो टूट गई परिवार की आखिरी उम्मीद

बीना. जिस बेटे के लौटने की आस में एक मां ने 14 महीने तक इंतजार किया, उसकी तलाश आखिरकार एक दर्दनाक खबर के साथ खत्म हुई। परिवार से दूर जाने के बाद मनोज वर्मा का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। परिजन हर दिन यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद वह किसी दिन अचानक घर लौट आएगा, लेकिन बुधवार को आगासौद रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे पटरी पर उसका शव मिलने की सूचना पहुंची, तो परिवार की उम्मीदें खत्म हो गई।

चित्रकूट जिले के औधा निवासी मनोज वर्मा परिवार में इकलौता बेटा था। बताया गया है कि वह निजी क्षेत्र में काम करता था। करीब 14 महीने पहले वह घर से बाहर निकला था। उसके बाद परिवार से संपर्क टूट गया और लंबे समय तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। परिजन लगातार उसके वापस आने का इंतजार करते रहे। बुधवार को आगासौद रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिलने की जानकारी पुलिस को मिली। पहचान करने पर मृतक की शिनाख्त मनोज वर्मा के रूप में हुई। इसके बाद उसके परिवार को सूचना दी गई। खबर मिलते ही परिजन बीना पहुंचे।