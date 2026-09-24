भोपाल से सागर पहुंची युवती, प्रेमी के घर लगा मिला ताला

Sagar Woman Alleges Marriage Promise: मध्यप्रदेश के सागर के रहने वाले एक युवक पर भोपाल की रहने वाली युवती ने शारीरिक शोषण के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। युवती ने भोपाल में शिकायत दर्ज कराई थी और इसके बाद जब पुलिस के साथ सागर में प्रेमी के घर पहुंची तो वहां पर ताला लगा मिला। प्रेमी के घर पर ताला लगा मिलने के बाद पीड़िता सागर में एसपी कार्यालय पहुंची और शिकायत की। पीड़िता के मुताबिक दोनों की पहचान एक मेट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए हुई थी।