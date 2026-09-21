सागर शराब कांड के बाद बड़ा एक्शन, बंडा थाने के सभी 37 पुलिसकर्मी लाइन अटैच

Sagar News :मध्य प्रदेश के सागर जिले के अंतर्गत आने वाले बंडा विकासखंड में पिछले दिनों जहरीली शराबकांड के बाद अब पुलिस विभाग का बड़ा एक्शन सामने आया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बंडा थाने के साथ - साथ गूगरा चौकी में पदस्थ एसआई, मुंशी, प्रधान आरक्षक और आरक्षकों समेत 37 पुलिसकर्मियों को एक साथ लाइन अटैच कर दिया है। इनकी जगह पुलिस लाइन से नए स्टाफ को थाने के साथ - साथ चौकी क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है।