Bina news: भू-स्वामी का नाम पहले से खसरे में दर्ज, फिर भी पटवारी को निष्पादक बनाकर रजिस्ट्री कराने के आदेश

जानकारी के अनुसार जिस भूमि का पटवारी को निष्पादक बनाकर रजिस्ट्री कराई जा रही है वह भूमि अब सरकारी नहीं रही। यदि सरकारी होती तो सरकार जिसे चाहे उसे नियमानुसार आदेश एवं अधिकृत कर रजिस्ट्री करने का अधिकार दे सकती है, यह भूमि अब राजस्व रिकॉर्ड में निजी स्वामित्व में 2024-25 से खसरे में दर्ज हो गई है और उसमें भूमि स्वामी मप्र शासन नहीं है। जब पटवारी भूमि स्वामी नहीं है, तो विक्रय पत्र निष्पादन कैसे कर सकता है। साथ ही आदेशानुसार रजिस्ट्री में पटवारी का व्यक्ति नाम, पद, पहचान संबंधी विवरण एवं ई-हस्ताक्षर निष्पादक के रूप में होना है। यदि भविष्य में सीमा, क्षेत्रफल, नाम, वारिसान, हिस्सेदारी, कब्जा, पहचान अथवा कोई त्रुटी के कारण विवाद उत्पन्न होने से पटवारी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराए जाने की आशंका बनी रहेगी। साथ ही पटवारियों पर फार्मर आईडी, जियो टैग गिरदावरी आदि जिम्मेदारी है, जिससे निष्पादक बनाए जाने पर दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा।