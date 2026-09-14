सागर में जहरीली शराबकांड के पीड़ितों से मिले मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मुआवजे पर कही बड़ी बात

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को लेकर कहा कि, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, बावजूद इसके उनमें अभी बचपना भरा है। उन्हें राजनीति में और गंभीर होने की जरूरत है। इतने गंभीर मामले में राजनीति करने के बजाय सभी को पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए। राहत पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए। इसके अलावा, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को उनकी पार्टी और हाईकमान गंभीरता से नहीं लेते। वे राजनीतिक सुर्खियों में बने रहने के लिए ट्वीट कर अनर्गल बयान देते रहते हैं। राजपूत ने दिग्विजय सिंह को 'ट्वीट मास्टर' बताते हुए कहा कि, 'वे बिना शहद के छत्ते की तरह हैं, जिसमें से शहद और मधुमक्खियां गायब हो गई हैं और अकेला छत्ता घूमता रहता है।'