12 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सागर

चूड़ियां बेचने से आलीशान घर तक… कौन है जहरीली शराब कांड का आरोपी रवि लखेरा?

Ravi Lakhera Sagar Liquor Tragedy- सागर जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी के शॉर्ट एनकाउंटर के बाद हो रहे हैं नए खुलासे...।
2 min read
Google source verification

सागर

image

Manish Gite

Sep 12, 2026

Sagar Liquor Tragedy

Ravi Lakhera Sagar Liquor Tragedy- सागर शराब त्रासदी का मुख्य आरोपी रवि लखेरा। (फोटो-पत्रिका)

Ravi Lakhera Sagar Liquor Tragedy- जहरीली शराब कांड का मुख्य आरोपी रवि लखेरा कभी दो वक्त की रोटी के लिए पिता के साथ गांव-गांव जाकर चूड़ियां बेचा करता था। महज 15 साल की उम्र में अवैध शराब का पहला केस दर्ज हुआ। इसके बाद इसी धंधे में उतर गया। छतरपुर जिला मुख्यालय से लगे महेबा गांव के रवि (45) का बचपन तंगहाली में बीता। पिता सुरेश लखेरा के 3 बेटों में से एक रवि बचपन में श्रृंगार का सामान बेचने के लिए पिता का हाथ बंटाता था। रातों-रात अमीर बनने की हवस में अवैध शराब की तस्करी में उतरा। यूपी से एमपी तक अवैध शराब की तस्करी के साथ सरकारी ठेके लेने लगा। बेहिसाब संपत्ति जुटाई। महंगी कारें, मोबाइल के शौकीन रवि ने ललितपुर की गंगापुरम में 50 गुणा 100 यानी 5000 वर्ग फीट पर आलीशान घर बनाया।

बंडा में जहरीली शराब से हुई 37 मौतों के सौदागर अंतरराज्यीय तस्कर रवि लखेरा के साथ पुलिस की कल मुठभेड़ हुई थी, जिसमें उसका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ, जिसमें रवि के बाएं पैर में गोली लगी थी। उसके दो साथी भागने में सफल हो गए थे। रवि को बुंदेलखंड मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। यहां से डिस्चार्ज होने पर पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी।

फिर एक मौत

इधर, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की मेडिसिन आइसीयू में भर्ती 30 वर्षीय मुकेश पिता मुन्ना लोधी की मौत हो गई। डॉक्टर पांच दिन से उसे बचाने का प्रयास कर रहे थे। उसे वेंटिलेटर पर रखा था। अब जहरीली शराब से मौतों की संख्या 37 हो गई है। अब भी 9 लोग आइसीयू में हैं। इनमें विनोद रजक, अजय लोधी सहित 4 गंभीर हैं। आंखों की रोशनी बचाने में लगे विशेषज्ञ डॉक्टर: आइसीयू में भर्ती 5 मरीजों की आंखों की रोशनी जाने का खतरा है। नेत्र रोग विशेषज्ञों की टीम इनकी आंखों की ज्योति बचाने का प्रयास कर रही है।

अब तक 18 आरोपी गिरफ्तार, 13 फरार

पुलिस ने चंद्रभान सिंह राजपूत उर्फ चंदू, मनीष लोधी, सिद्धार्थ कुशवाह, आशीष साहू व रवि लखेरा को मुख्य आरोपी बनाया। दर्ज दो केस में 33 आरोपी बनाए। 18 गिरफ्तारी हो चुकी। 13 फरार हैं। 1 की जहरीली शराब से मौत। 1 का इलाज चल रहा।

सागर शराब कांड: मुख्य आरोपी और सरगना का शार्ट एनकाउंटर

ये भी पढ़ें
Ravi Lakhera Shot Encounter

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Sept 2026 09:15 am

Published on:

12 Sept 2026 09:08 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / चूड़ियां बेचने से आलीशान घर तक… कौन है जहरीली शराब कांड का आरोपी रवि लखेरा?

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सागर की राजनीति में घुली जहरीली शराब, नेताओं पर छाया ऐसा नशा की अपनों को ही बना रहे निशाना

Sagar Liquor Case
सागर

Bina news: मिट्टी की प्रतिमा बनाना हुईं महंगी, पांच साल में दस हजार रुपए बढ़े दाम, मेहनत भी लग रही ज्यादा

Making clay idols has become costlier; prices have risen by ten thousand rupees over five years, and the work requires more effort too
सागर

सागर शराब कांड: मुख्य आरोपी और सरगना का शार्ट एनकाउंटर

Ravi Lakhera Shot Encounter
सागर

सागर में कल संपत्तिकर, जलकर अधिभार में मिलेगी विशेष छूट, घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकेंगे भुगतान

National Lok Adalat 12 September
सागर

सागर में मोबाइल पर रास्ता पूछना शख्स को पड़ा भारी, स्कूटी समेत पानी भरे गहरे गड्ढे में गिरा

Man Fell Into Water Pit
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.