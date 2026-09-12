चूड़ियां बेचने से आलीशान घर तक… कौन है जहरीली शराब कांड का आरोपी रवि लखेरा?

Ravi Lakhera Sagar Liquor Tragedy- जहरीली शराब कांड का मुख्य आरोपी रवि लखेरा कभी दो वक्त की रोटी के लिए पिता के साथ गांव-गांव जाकर चूड़ियां बेचा करता था। महज 15 साल की उम्र में अवैध शराब का पहला केस दर्ज हुआ। इसके बाद इसी धंधे में उतर गया। छतरपुर जिला मुख्यालय से लगे महेबा गांव के रवि (45) का बचपन तंगहाली में बीता। पिता सुरेश लखेरा के 3 बेटों में से एक रवि बचपन में श्रृंगार का सामान बेचने के लिए पिता का हाथ बंटाता था। रातों-रात अमीर बनने की हवस में अवैध शराब की तस्करी में उतरा। यूपी से एमपी तक अवैध शराब की तस्करी के साथ सरकारी ठेके लेने लगा। बेहिसाब संपत्ति जुटाई। महंगी कारें, मोबाइल के शौकीन रवि ने ललितपुर की गंगापुरम में 50 गुणा 100 यानी 5000 वर्ग फीट पर आलीशान घर बनाया।