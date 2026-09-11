सागर की राजनीति में घुली जहरीली शराब, नेताओं पर छाया ऐसा नशा की अपनों को ही बना रहे निशाना

Sagar News :मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा में जहरीली शराब से हुई कई मौतों के मामले ने प्रदेशभर की सियासत गरमा दी है। जहरीली शराब क्षेत्रीय राजनीति में इस तरह घुली कि, अब नेता इसके नशे में अपनों पर ही निशाना साधने में जुट गए हैं। पिछले तीन-चार दिनों के इस राजनीतिक घमासान की शिकायतें भाजपा प्रदेश नेतृत्व तक पहुंच रही हैं। वहां से नसीहत के बाद नेता चुप होते हैं तो उनके समर्थक सोशल मीडिया पर हमले कर रहे हैं।