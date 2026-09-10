सागर शराब कांड: गुरुवार को 2 और लोगों ने तोड़ा दम, अबतक 36 की मौत

दूसरी तरफ सीएम मोहन यादव के सख्त निर्देशों को मद्देजर रखते हुए पुलिस ने शराब त्रासदी को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड के साथ-साथ पूरे नेटवर्क का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने थाना बंडा और विनायका में दर्ज दो अलग-अलग मामलों में अबतक कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शराब माफिया नकली शराब तैयार करने, उसकी पैकिंग करने और आसपास के गांवों में सप्लाई करने का नेटवर्क बनाए हुए थे। वारदात के मास्टरमाइंड बरेठी मदिरा दुकान का लाइसेंसी ठेकेदार मनीष लोधी उर्फ यशवंत ठाकुर निवासी बंडा और करणी सेना का संभागीय अध्यक्ष चन्दू उर्फ चन्द्रभान पुत्र द्वारका सिंह राजपूत निवासी ग्राम ततरवारा निकले। उक्त दोनों आरोपी सागर के बंडा क्षेत्र में अंतरराज्यीय शराब तस्कर रवि लखेरा समेत अन्य साथियों के साथ मिलकर मक्का के खेत में मशीन लगाकर शराब की पैकिंग व लेबलिंग और फिर वहीं से इलाके में अवैध शराब सप्लाई कर रहे थे।