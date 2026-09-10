10 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सागर

Bina news: स्टेशन रोड पर डिवाइडरों के बीच की क्रासिंग बन रही हादसों कारण, पिछले माह जा चुकी है एक जान

लोग कर रहे ब्रेकर बनाने की मांग, जिससे वाहनों की गति पर लग सके रोक, बीना में यातायात नियमों के अनुसार अन्य सुधार की भी है जरूरत, क्योंकि चौबीसों घंटे है वाहनों का दबाव
2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Sep 10, 2026

The crossing between the road dividers on Station Road is becoming a cause of accidents; one life was lost last month.

केनरा बैंक के सामने वाली क्रासिंग। फोटो-पत्रिका

बीना. स्टेशन रोड पर यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए बनाए गए डिवाइडर के बीच जगह-जगह छोड़ी गईं क्रासिंग हादसों का कारण बन रही हैं। इन क्रासिंग से वाहन चालक मुड़ते हैं, तो दूसरी तरफ सडक़ से तेज गति से आ रहे वाहन चालक टकरा जाते हैं। पिछले माह इसी मार्ग पर एक व्यक्ति की जान भी जा चुकी है, इसके बाद भी यहां ब्रेकर या अन्य तकनीकी सुधार नहीं किए जा रहे हैं।
स्टेशन रोड पर कुछ वर्ष पूर्व डिवाइडर बनाए गए हैं और इसमें जगह-जगह क्रासिंग छोड़ी गई हैं, जो हादसों का कारण बन रही हैं। पिछले माह केनरा बैंक के सामने लिंक रोड पर बाइक से मुड़ते समय गांधी चौराहा तरफ से आ रहे तेज रफ्तार बाइक चालक ने टक्कर मार दी थी, जिससे सिर में गंभीर चोट आने पर उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा यहां आए दिन वाहन टकरा रहे हैं, जिससे लोग ब्रेकर बनाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही क्रासिंग पर डिवाइडर की दो-दो रेलिंग हटाई जाएं, जिससे क्रासिग करते समय दूसरी ओर से आ रहे वाहन नजर आ सकें। इसके अलावा अन्य क्रासिंग पर भी दुर्घटनाएं होती हैं और यहां भी ब्रेकर बनाने की जरूरत है। कुछ क्रासिंग ऐसी भी हैं, जो बिना जरूरत के ही बना दी गई हैं।

हादसे के बाद भी नहीं जागे अधिकारी


पिछले माह एक व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद भी क्रासिंग पर कोई सुधार नहीं हुआ है, जबकि यहां हर दिन हादसों की आशंका बनी है। लोग लंबे समय से यहां ब्रेकर बनाने की मांग करते आ रहे हैं, जिससे तेज रफ्तार वाहनों की गति पर रोक लग सके और हादसे न हों। लिंक रोड सीधा कच्चे रोड को जोड़ता है, जिससे यहां यातायात का दबाव ज्यादा रहता है। इसी तरह गांधी चौराहा के पहले बनी क्रासिंग को कुछ वर्षों पूर्व तत्कालीन सीएमओ ने बंद करा दिया था, जिसे लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार फिर से खोल दिया है, जबकि यहां भी हादसे होते हैं।

कराया जाएगा सुधार


12 सितंबर के बाद स्टेशन रोड पर डामरीकरण का कार्य होना है और इसी दौरान क्रासिंग पर ब्रेकर बनाए जाएंगे। साथ ही जो भी तकनीकी कमियां हैं, उन्हें दूर किया जाएगा।
जयदीप शाक्यवार, उपयंत्री, नगर पालिका बीना

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Sept 2026 12:06 pm

Published on:

10 Sept 2026 12:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / Bina news: स्टेशन रोड पर डिवाइडरों के बीच की क्रासिंग बन रही हादसों कारण, पिछले माह जा चुकी है एक जान

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ईको फ्रेंडली: बीना में 28 हजार पुंगा से तैयार हुई छह फीट ऊंची गणेश प्रतिमा

Eco-friendly: A six-foot-tall Ganesha idol made from 28,000 punga corn husks in Bina
सागर

MP से गुजरने वाली दिल्ली-बेंगलुरु समेत कई शहरों की ट्रेनें निरस्त, कुछ के बदले रूट, देखें लिस्ट

bina rail line work trains cancelled delhi-bengaluru route diversion
सागर

Sagar Liquor Tragedy: आरोपियों के घर पर गरजेगा बुलडोजर, कलेक्टर ने माना 15, मंत्री ने 19 के नाम जारी कर जता दिया शोक

sagar liquor tragedy bulldozer action sagar gold brand clean chit
सागर

Sagar liquor tragedy: ‘अब कभी नहीं लौटेगा…’, एक साथ उठीं 2 सगे भाइयों, बुआ-भतीजे की अर्थी, मातम में डूबा पूरा गांव

एक साथ 4 परिवारों के 2-2 सदस्यों की मौत, अंतिम संस्कार (Photo Source - Patrika)
सागर

सागर शराबकांड पर बड़ा अपडेट, ललितपुर कनेक्शन से यूपी पुलिस का इंकार

sagar liquor case
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.