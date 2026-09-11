Rajasthan Nikay Chunav Live: जयपुर सहित 147 शहरी निकायों में वोटिंग आज, 87.60 लाख मतदाता करेंगे मतदान

Rajasthan Nikay Chunav Live Updates: जयपुर। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में जयपुर सहित 6 नगर निगमों व 20 नगर परिषदों व 121 नगर पालिकाओं के लिए आज सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। इसके साथ ही प्रदेश की सभी 309 नगरीय निकायों के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 14 सितम्बर को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। आज 4852 वार्डों के लिए 9758 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे, जहां 87,60,884 मतदाता 18266 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इन निकायों के 45 वार्डों में निर्विरोध निर्वाचन हो चुका, जबकि टोंक नगर परिषद के एक वार्ड में प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लेकर चुनाव का बहिष्कार किया है।