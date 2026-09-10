Jaipur: 11 सितम्बर को कर्मचारियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश, दूसरे चरण के निकाय चुनाव में सुबह 7 बजे से होगी वोटिंग

Jaipur : नगरीय निकाय चुनाव के तहत जयपुर जिले में शुक्रवार को मतदान दिवस के अवसर पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यरत एवं मतदाता के रूप में पंजीकृत कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (निकाय) संदेश नायक ने बताया कि द्वितीय चरण में शुक्रवार को नगर निगम जयपुर के निर्वाचन क्षेत्र में मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश रहेगा। उन्होंने बताया कि जयपुर जिले के ऐसे कार्मिक जो उपर्युक्त नगरीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, लेकिन अपने काम-काज के सिलसिले में अन्य स्थानों पर नियोजित हैं, उन्हें भी मतदान दिवस पर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। यह व्यवस्था संबंधित मतदाताओं को मतदान के अवसर से वंचित न होने देने के उद्देश्य से की गई है।