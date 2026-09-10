Weather Update : लौटते मानसून ने दिया सरप्राइज, राजस्थान में अगले 6 दिन अच्छी बारिश की संभावना

Weather Update : मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार विदाई के वक्त लौटता हुआ मानसून राजस्थान में खूब बरसेगा। एक साथ सक्रिय कई मौसम प्रणालियों के प्रभाव से राजस्थान में अच्छी बारिश होने की संभावना है। 11 से 16 सितंबर के बीच राजस्थान के कई हिस्सों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं राज्य में पिछले सप्ताह के दौरान दीर्घावधि वर्षा के औसत से 07 प्रतिशत कम दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार आगामी दिनों में राज्य के पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी भागों में मानसून सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में 11 सितंबर से हल्की मध्यम बारिश का एक नया दौर शुरू होने की संभावना है।