जयपुर में दो शातिर चोरों से 80 बाइक चोरी का खुलासा, 51 मोटरसाइकिल जब्त

पूछताछ में दोनों आरोपियों ने जयपुर शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से करीब 80 मोटरसाइकिल चोरी करने की बात कबूल की। पुलिस के अनुसार आरोपी मुहाना और सांगानेर इलाके में किराए का कमरा लेकर रहते थे और कैटरिंग का काम करते थे। अधिक कमाई के लालच में दोनों ने वाहन चोरी का प्लान बनाया। वे पहले सुनसान स्थानों पर खड़ी मोटरसाइकिलों की रेकी करते और मौका मिलते ही हैंडल लॉक तोड़कर तार जोड़कर बाइक स्टार्ट कर ले जाते थे। इसके बाद नंबर प्लेट तोड़कर फेंक देते और चोरी की बाइक को बेचने के लिए अलग-अलग जगहों पर छिपाकर रखते थे।