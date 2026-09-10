Rajasthan Nikay Chunav : छोटे कस्बों का जोश शहरों पर भारी, जानें वोटिंग में किसने मारी बाजी?

पहले चरण में जयपुर जिले की दो नगर परिषद और 16 नगर पालिकाओं में भी मतदाताओं ने खूब उत्साह दिखाया। जिले में 3,90,378 मतदाताओं में से 3,33,875 ने वोट डाला। इस तरह मतदान प्रतिशत 87 फीसदी से ज्यादा रहा। कालाडेरा नगर पालिका में सर्वाधिक 89.91 प्रतिशत और सांभर नगर पालिका में सबसे कम 80.66 प्रतिशत मतदान हुआ। जिले में 565 मतदान केंद्रों पर 1,920 प्रत्याशियों के लिए मतदान हुआ। सुबह मॉकपोल के बाद मतदान शुरू होते ही कई बूथों पर कतारें लग गईं। महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही। कुछ स्थानों पर ईवीएम में खराबी की शिकायत आई, लेकिन प्रशासन ने तत्काल मशीनें बदलकर मतदान सुचारू कराया।