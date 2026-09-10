जयपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट के अपहरण की कोशिश: भागते समय बाइक से टकराकर नाले में गिरी कार, बदमाश फरार

Jaipur Chartered Accountant Kidnapped: जयपुर के सेंट्रल पार्क की पार्किंग से दो बदमाशों ने 50 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) राजीव गुप्ता के अपहरण की कोशिश की। दोनों बदमाश पिस्टल और चाकू लेकर उनकी मर्सिडीज कार में घुस गए और उन्हें जबरन अपने साथ ले जाने लगे। सीए ने चलती कार का गेट खोलकर मदद के लिए शोर मचाया। इसी दौरान कार चला रहे बदमाश का नियंत्रण बिगड़ गया और कार आगे चल रही बाइक से टकराकर सड़क किनारे नाले में पलट गई। हादसे के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए।