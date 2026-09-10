Public Ka Panna: सवाल आपका होगा… जवाब अब सिस्टम को देना होगा

Jaipur News: जयपुर शहर में गड्ढा हो तो सड़क को दोष दें या व्यवस्था को? सफाई गायब हो तो कूड़े से पूछें या जिम्मेदारों से? सरकारी दफ्तर में फाइल महीनों अटकी हो तो इंतजार करते रहें या सवाल पूछें? अब इन सवालों के जवाब खोजने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं। जयपुर पत्रिका आपके साथ है। आपके मोहल्ले की समस्या, बाजार की अव्यवस्था, ट्रैफिक की परेशानी, पानी-बिजली का संकट या अस्पताल की कमी-हमें बताइए।