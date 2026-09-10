10 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

राजस्थान निकाय चुनाव: वोटर लिस्ट में ‘अमरीश पुरी’, ‘राष्ट्रपति’ से ‘ओबामा’ तक, अनोखे नामों ने खींचा ध्यान

Jaipur Election News : जयपुर की मतदाता सूची में ‘राष्ट्रपति साहू’ नाम ने लोगों का ध्यान खींचा है। शास्त्री नगर की तेलीपाड़ा कॉलोनी में रहने वाले राष्ट्रपति साहू चाट-पकौड़ी की दुकान लगाते हैं और नगर निगम चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Sep 10, 2026

Rajasthan Nagar Nikay Chunav

Rajasthan Nagar Nikay Chunav (अलवर में नगर निगम चुनाव के दौरान मतदान केन्द्र पर लगी कतार । फोटोः अंशुम आहूजा)

Rajasthan Nagar Nikay Chunav 2026: जयपुर। चुनाव आते ही शहर में राजनीतिक चर्चा तेज हो जाती है। प्रत्याशियों के नाम, चुनावी समीकरण और मुद्दे सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन जयपुर की मतदाता सूची में इस बार कुछ ऐसे नाम भी सामने आए है, जिन्हें पढ़कर लोग मुस्कुराए बिना नहीं रह पा रहे। इनमें सबसे खास नाम है। 'राष्ट्रपति साहू'। नाम राष्ट्रपति, लेकिन जिंदगी बिल्कुल आम आदमी की। शास्त्री नगर की तेलीपाड़ा कॉलोनी में रहने वाले राष्ट्रपति साहू रोज चाट-पकौड़ी की दुकान लगाते हैं। सहज, सरल और मृदुभाषी स्वभाव के साहू अपने इलाके में इसी नाम से पहचाने जाते है। नगर निगम चुनाव में वे भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।

भट्टा बस्ती में 'ओबामा' की भी पहचान

जयपुर की मतदाता सूची में एक और नाम लोगों का ध्यान खींच रहा है। वार्ड 146, भट्टा बस्ती क्षेत्र में 'ओबामा' नाम का मतदाता भी दर्ज है। ओबामा बताते है कि बचपन में दोस्तों ने उन्हें इसी नाम से पुकारना शुरू किया था। समय के साथ यह नाम इतना प्रचलित हो गया कि यही उनकी पहचान बन गया। अब चुनाव में 'ओबामा' भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मतदाता सूची में 'अमरीश पुरी', 'बांडया' और 'चक्रधारी' जैसे नाम भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए है।

दोस्तों ने कहा राष्ट्रपति… नाम ही बन गया

राष्ट्रपति साहू बताते हैं कि बचपन में दोस्तों ने उन्हें मजाक-मजाक में 'राष्ट्रपति' कहना शुरू किया था। शुरुआत में यह केवल दोस्तों के बीच पुकारने का नाम था, लेकिन धीरे-धीरे यही उनकी पहचान बन गया। लोगों ने उन्हें इसी नाम से बुलाना शुरू कर दिया और आखिरकार यह नाम उनके साथ ही जुड़ गया।

सोडाला में 'फ्रांस' और 'अम्मा'

यूनिक नामों की यह कहानी केवल राष्ट्रपति और ओबामा तक सीमित नहीं है। सोडाला क्षेत्र में 'फ्रांस' नाम का मतदाता भी मतदाता सूची में दर्ज है। वहीं 'अम्मा' नाम की महिला मतदाता भी इस बार वोट डालेंगी।

Jaipur Nagar Nigam Election: जयपुर शहर के वो 6 चर्चित वार्ड, जिन पर टिकी सबकी निगाहें

ये भी पढ़ें
Jaipur Nagar Nigam Election

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Sept 2026 12:21 pm

Published on:

10 Sept 2026 12:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान निकाय चुनाव: वोटर लिस्ट में ‘अमरीश पुरी’, ‘राष्ट्रपति’ से ‘ओबामा’ तक, अनोखे नामों ने खींचा ध्यान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: श्री महावीर जी जैन मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय को दी ये सलाह

sc reserves verdict on shri mahavirji jain temple
जयपुर

Public Ka Panna: सवाल आपका होगा… जवाब अब सिस्टम को देना होगा

Public Ka Panna
जयपुर

राजस्थान निकाय चुनाव में दांव पर साख: जयपुर से जोधपुर-उदयपुर तक बीजेपी और कांग्रेस के सामने बागी बने ‘रोड़ा’

rajasthan civic polls
जयपुर

Jaipur Nagar Nigam Election: जयपुर शहर के वो 6 चर्चित वार्ड, जिन पर टिकी सबकी निगाहें

Jaipur Nagar Nigam Election
जयपुर

पत्रिका महारास डांडिया महोत्सव 2026 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कब से होगी वर्कशॉप और क्या है टाइमिंग

patrika maharas dandiya fest 2026 registration starts
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.