राजस्थान निकाय चुनाव: वोटर लिस्ट में ‘अमरीश पुरी’, ‘राष्ट्रपति’ से ‘ओबामा’ तक, अनोखे नामों ने खींचा ध्यान

Rajasthan Nagar Nikay Chunav 2026: जयपुर। चुनाव आते ही शहर में राजनीतिक चर्चा तेज हो जाती है। प्रत्याशियों के नाम, चुनावी समीकरण और मुद्दे सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन जयपुर की मतदाता सूची में इस बार कुछ ऐसे नाम भी सामने आए है, जिन्हें पढ़कर लोग मुस्कुराए बिना नहीं रह पा रहे। इनमें सबसे खास नाम है। 'राष्ट्रपति साहू'। नाम राष्ट्रपति, लेकिन जिंदगी बिल्कुल आम आदमी की। शास्त्री नगर की तेलीपाड़ा कॉलोनी में रहने वाले राष्ट्रपति साहू रोज चाट-पकौड़ी की दुकान लगाते हैं। सहज, सरल और मृदुभाषी स्वभाव के साहू अपने इलाके में इसी नाम से पहचाने जाते है। नगर निगम चुनाव में वे भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।