पत्रिका महारास डांडिया महोत्सव 2026 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कब से होगी वर्कशॉप और क्या है टाइमिंग

Patrika Maharaas Dandiya 2026: जयपुर: गुजरात की मिट्टी से जन्मा भक्ति और उल्लास से भरपूर पत्रिका गरबा महोत्सव एक बार फिर खुशियां समेट कर हमारे आंगन में लौट रहा है। नवरात्र के दौरान मां दुर्गा के आथित्य में सैकड़ों दीपक भक्ति भाव से रोशन होंगे। राजस्थान पत्रिका जयपुर का डांडिया महारास महोत्सव 2026 नए अंदाज में त्योहार की उमंग लेकर आ रहा है।