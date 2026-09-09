राजस्थान निकाय चुनाव: 20623 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला EVM में बंद, कुल 76.04 फीसदी हुई वोटिंग

नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 147 नगरीय निकायों के लिए 11 सितंबर को मतदान होगा, जिनके लिए बुधवार को चुनाव प्रचार थम गया। इन निकायों के 4774 वार्डों के लिए 18,266 उम्मीदवार हैं। इनके अलावा 45 वार्डों में निर्विरोध निर्वाचन हो चुका, जबकि टोंक नगर परिषद के एक वार्ड में कोई नामांकन नहीं आने से मतदान नहीं होगा। दूसरे चरण में 6 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 121 नगर पालिकाएं शामिल हैं। इनमें जयपुर, पाली, अजमेर, जोधपुर, कोटा व उदयपुर नगर निगम शामिल हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए गुरुवार को प्रशिक्षण के बाद मतदान दल रवाना हो जाएंगे।