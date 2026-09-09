Nikay Chunav: जालोर में फर्जी वोटिंग को लेकर हुआ विवाद, मुक्का मारकर गिराया, सड़क पर लेटे कांग्रेस प्रत्याशी

जालोर। नगर निकाय चुनाव के दौरान जालोर के वार्ड 33 में फर्जी वोटिंग के आरोप को लेकर बुधवार दोपहर विवाद हो गया। राजेंद्र नगर स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर कांग्रेस प्रत्याशी पवन दवे ने भाजपा प्रत्याशी जयसिंह पर एक बुजुर्ग महिला मतदाता के साथ मतदान केंद्र में पहुंचकर खुद ईवीएम से वोट डालने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रत्याशी के मुताबिक, उन्होंने इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ गया और उनके साथ धक्का-मुक्की की गई। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पर गले से पकड़कर नीचे गिराने और मुक्का मारने का भी आरोप लगाया।