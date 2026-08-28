Rajasthan Crime: एक लाख का इनामी कुख्यात नशा तस्कर गिरफ्तार, 5 राज्यों की पुलिस कर रही थी पीछा

एएनटीएफ को सूचना मिली कि श्यामसुंदर बाड़मेर से कार में जोधपुर की ओर आ रहा है। टीम ने धवा के पास और बोरानाड़ा क्षेत्र में जाल बिछाया। संदिग्ध कार दिखाई देने पर टीम ने पीछा शुरू किया। श्यामसुंदर को पुलिस की भनक लगी तो उसने कई बार कार की रफ्तार कम कर टीम को आगे निकलने दिया और फिर खुद आगे निकलने का प्रयास किया। बोरानाड़ा सर्विस रोड पर टीम की मौजूदगी का अंदेशा होते ही उसने कार घुमाकर भागने का प्रयास किया। करीब 20 किलोमीटर तक पीछा चला। नारनाडी गांव के कच्चे रास्ते पर उसने पुलिस की कार को टक्कर मारी और वाहन छोड़कर बबूल व झाड़ियों की आड़ में पैदल भागने लगा। एएनटीएफ टीम ने भी पीछा जारी रखा और आखिरकार उसे दबोच लिया।