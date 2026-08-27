Jalore Accident: राखी बांधने के लिए घर से निकला था परिवार, सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौत, 3 की हालत नाजुक

जालोर। रक्षाबंधन पर्व पर भाई को राखी बांधने के लिए परिवार के साथ खुशी-खुशी पीहर जा रही महिला की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं। भीनमाल शहर से करीब आठ किलोमीटर दूर आलड़ी चौराहे के आगे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने थ्री-व्हीलर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि थ्री-व्हीलर सड़क से उछलकर पलटते हुए करीब 40-50 फीट दूर झाड़ियों में जा घुसा। हादसे में थ्री-व्हीलर सवार दंपती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो मासूम बच्चों और चालक समेत तीन लोग गंभीर घायल हो गए।