Teacher Recruitment Scam: जालोर में अब तक 15 टीचर बर्खास्त और 21 सस्पेंड; 113 शिक्षक SOG के रडार पर

भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी को ऐसे समझा जा सकता है कि सरकार ने पिछले पांच साल की नियुक्तियों की जांच करवाई तो बड़े स्तर पर खामियां और गड़बड़ियां मिली। शिक्षा विभाग की बात करें तो 113 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के खिलाफ मामले दर्ज किए। जिला शिक्षा अधिकारी भंवरलाल परमार ने बताया कि ये मामले एसओजी मुख्यालय जयपुर में विचाराधीन हैं। इन मामलों में हस्ताक्षर और फोटो मिसमैच के मामले ज्यादा है। हालांकि ये अभी ऑन ड्यूटी है। गड़बड़ी पुख्ता होने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।