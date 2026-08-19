राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव एलान के बीच बड़ी खबर, 21 RAS अधिकारियों का ट्रांसफर

सीएम भजनलाल शर्मा (पत्रिका फाइल फोटो)
Rajasthan Transfers 21 RAS Officers: राजस्थान में शहरी निकाय चुनावों के बीच राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी नवीनतम आदेशों के तहत प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।
बता दें कि इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, जिला परिषदों और उपखंड स्तर पर तैनात अधिकारियों के प्रभार बदले गए हैं। चुनाव से ठीक पहले किए गए इन तबादलों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निकायों के प्रशासनिक कामकाज को गति देना और चुनावी तैयारियों को सुचारू रूप से संचालित करना है।
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