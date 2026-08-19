19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव एलान के बीच बड़ी खबर, 21 RAS अधिकारियों का ट्रांसफर

राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव के एलान के बीच राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशों के तहत प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 21 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।
less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Aug 19, 2026

rajasthan transfers 21 ras officers

सीएम भजनलाल शर्मा (पत्रिका फाइल फोटो)

Rajasthan Transfers 21 RAS Officers: राजस्थान में शहरी निकाय चुनावों के बीच राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी नवीनतम आदेशों के तहत प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।

बता दें कि इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, जिला परिषदों और उपखंड स्तर पर तैनात अधिकारियों के प्रभार बदले गए हैं। चुनाव से ठीक पहले किए गए इन तबादलों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निकायों के प्रशासनिक कामकाज को गति देना और चुनावी तैयारियों को सुचारू रूप से संचालित करना है।

वसुंधरा राजे फिर बनीं BJP की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष; PM मोदी और नितिन नबीन का जताया आभार, दिया ‘विकसित भारत’ का संकल्प

ये भी पढ़ें
vasundhara raje appointed bjp national vice president

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Aug 2026 04:40 pm

Published on:

19 Aug 2026 04:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव एलान के बीच बड़ी खबर, 21 RAS अधिकारियों का ट्रांसफर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रक्षा सहयोग में सैन्य संप्रभुता से समझौता संभव नहीं

fighter plane
ओपिनियन

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Date: राजस्थान के निकायों में चुनावी बिगुल बजा, 2 चरणों में होगा मतदान, तारीखों की हुई घोषणा

Rajasthan Nagar Nikay Election
जयपुर

भारत की सबसे बड़ी आर्थिक पूंजी बनेंगे या चुनौती

genz
ओपिनियन

संपादकीय: मशीनों की सीमाएं और जवाबदेही तय होना जरूरी

ai
ओपिनियन

भजनलाल सरकार की ‘दोहरी’ सौगात, रक्षाबंधन पर अब 2 दिन मुफ्त रोडवेज सफर कर सकेंगी बहनें

raksha bandhan free bus travel for women rajasthan rsrtc
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.