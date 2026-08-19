राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव एलान के बीच बड़ी खबर, 21 RAS अधिकारियों का ट्रांसफर

बता दें कि इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, जिला परिषदों और उपखंड स्तर पर तैनात अधिकारियों के प्रभार बदले गए हैं। चुनाव से ठीक पहले किए गए इन तबादलों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निकायों के प्रशासनिक कामकाज को गति देना और चुनावी तैयारियों को सुचारू रूप से संचालित करना है।