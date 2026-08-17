वसुंधरा राजे फिर बनीं BJP की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष; PM मोदी और नितिन नबीन का जताया आभार, दिया ‘विकसित भारत’ का संकल्प

Vasundhara Raje BJP National Vice President: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। इस नई टीम में राजस्थान के नेताओं को खासा तवज्जो दी गई है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, दूसरी ओर राजस्थान बीजेपी प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल और राज्यसभा सांसद अलका गुर्जर को इस बार नई राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं दी गई है।