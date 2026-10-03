राजस्थान सरपंच चुनाव: आपके जिले के किस गांव में कब होगा मतदान? जानिए मतदान की तारीख से लेकर रिजल्ट तक की पूरी जानकारी

मतदान करने के लिए लाइन में लगी महिलाएं ( File Photo Patrika)
Rajasthan Sarpanch Election Date 2026: राजस्थान में पंचायत चुनावों का बिगुल बज गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को प्रदेश की 14,403 ग्राम पंचायतों, 457 पंचायत समितियों और 41 जिला परिषदों के चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। चुनाव 4 चरणों में होंगे।
जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 23 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 4 नवंबर और 14 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। परिणाम 20 नवंबर को आएगा। राज्य के बारां, श्रीगंगानगर, करौली और कोटा जिले की कुछ संस्थाओं का कानूनी कार्यकाल बचा हुआ है। इसलिए वहां 22 दिसंबर 2026 के बाद चुनाव कराए जाएंगे।
राजस्थान में सरपंच पद के चुनाव भी 4 चरणों में 25 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 6 नवंबर और 16 नवंबर को होंगे। सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव मतपत्र से जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव ईवीएम से होंगे। सरपंच चुनाव के लिए अधिकतम चुनाव खर्च सीमा एक लाख रुपए होगी। सरपंच चुनाव के लिए वोटिंग समाप्त होने के बाद उसी दिन देर रात तक मतगणना कर परिणाम जारी किए जाएंगे।
|क्र.
|जिला
|प्रथम चरण
|द्वितीय चरण
|तृतीय चरण
|चतुर्थ चरण
|1.
|अजमेर
|सरवाड़, केकड़ी, सावर, पीसांगन, श्रीनगर, अजमेर ग्रामीण (आंशिक)
|अमेर ग्रामीण (आंशिक), बडल्या, सिलोरा, अरांई, भिनाय
|-
|-
|2.
|अलवर
|रामगढ़, कठूमर, खेड़ली सांखर, गोविंदगढ़, मुबारिकपुर, रैणी
|उमरैण, मालाखेड़ा, लक्ष्मणगढ़, राजगढ़, थानागाजी
|-
|-
|3.
|बांसवाड़ा
|-
|घाटोल, गनोड़ा, छोटी सरवन, तलवाड़ा
|बागीदौरा, गांगडतलाई, आनंदपुरी, नाहरपुरा
|कुशलगढ़, सज्जनगढ़, छोटी सरवा, छोटा डूंगरा, गढ़ी, सरेड़ी बड़ी, अरथुना, बांसवाड़ा
|4.
|बाड़मेर
|बायतु, आडेल, मांगता, गड़रारोड, रामसर, चौहटन, लीलसर, धनाऊ, सेडवा, फागलिया
|शिव, भीयाड़, बाटाड़ू, बाड़मेर, बाड़मेर ग्रामीण, डूंगेरों का तला, बिशाला
|-
|-
|5.
|ब्यावर
|-
|-
|नरबदखेड़ा, जवाजा, जैतारण, रास,
|मसूदा, बदनौर, रायपुर
|6.
|भरतपुर
|-
|-
|बयाना, नदबई, वैर, भुसावर
|सेवर, उच्चैन, रूपवास
|7.
|भीलवाड़ा
|कोटड़ी, जहाजपुर, खजूरी, मांडलगढ़, बिजोलया, मांडल, करेडा, सुवाणा, बनेड़ा
|रायपुर, सहाड़ा, शाहपुरा, फूलियाकलां, आसींद, शम्मभूगढ़, हुरड़ा
|-
|-
|8.
|बीकानेर
|नोखा, पांचु, जसरासर, खाजूवाला, पूगल, छतरगढ़, रूणियां
|हदां, बीठनोक, बज्जू, कोलायत, बीकानेर
|डूंगरगढ़, रिडी, लूणकरणसर
|-
|9.
|बूंदी
|-
|-
|-
|बूंदी, खटकड, दबलाना, हिंडोली, नैनवा, लाखेरी, केशवरायपाटन
|10.
|चित्तौड़गढ़
|-
|-
|चित्तौड़गढ़, भदेसर, कपासन, राशमी, भूपालसागर
|बेगू, भैंसरोडगढ़, गंगरार, निम्बाहेड़ा, डूंगला, बड़ीसादड़ी
|11.
|चूरू
|-
|-
|बीदासर, राजगढ़, चांदगोठी, सिद्धमुख, भानीपुरा, सरदारशहर,सरदारशहर पूर्व
|सुजानगढ़, तारानगर पूर्व, तारानगर पश्चिम, रतनगढ़, चूरू, चूरू उत्तर
|12.
|दौसा
|-
|मनोहरपुर खेडला, महवा, मंडावर, बांदीकुई, बसवा, बैजूपाड़ा,
|लालसोट, शिवसिंहपुरा, रामगढ़ पचवारा, दौसा, लवाण, सिकंदरा, सिकराय, नांगल राजावतान
|-
|13.
|धौलपुर
|-
|-
|धौलपुर, बाड़ी, सैंपऊ
|बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा
|14.
|डीडवाना-कुचामन
|-
|-
|मकराना, पीलवा, नावां, परबतसर, ईटावा बामनिया
|लाडनू, डीडवाना, मौलासर, कुचामनसिटी
|15.
|डूंगरपुर
|सागवाड़ा, पाडवा, गलियाकोट, सीमलवाड़ा, झौंथरी, भंडारी, चिखली
|डूंगरपुर, पालदेवल, बिछीवाड़ा, गामड़ी अहाड़ा, साबला, आसपुर, दोवड़ा
|-
|-
|16.
|श्रीगंगानगर
|-
|-
|श्रीविजयनगर, सूरतगढ़, राजियासर
|श्रीगंगानगर उत्तर, श्रीगंगानगर दक्षिण, सादुलशहर, अनूपगढ़, घड़साना, रायसिंहनगर, पदमपुर, श्रीकरणपुर
|17.
|हनुमानगढ़
|-
|-
|हनुमानगढ़ जंक्शन, पीलीबंगा, नोहर, पल्लु, भादरा, राजपुरा
|संगरिया, रावतसर, टिब्बी, हनुमानगढ़ टाउन
|18.
|जयपुर
|गोविंदगढ़, चौमू, किशनगढ़ रेनवाल, जोबनेर, झोटवाड़ा, सांभरलेक, दूदू, मौजमाबाद
|आमेर, जालसू, रामपुरा डाबड़ी, शाहपुरा, अमरसर
|फागी, माधोराजपुरा, चाकसू, कोटखावदा, सांगानेर
|बस्सी, तूंगा, जमवारामगढ़, आंधी
|19.
|जैसलमेर
|राजमथाई मुख्यालय, फलसूंड, सांकड़ा, भणियाणा, खुहडी, फतेहगढ़, रामगढ़, जैसलमेर, रामदेवरा मुख्यालय पोकरण, नाचना, मोहनगढ़
|-
|-
|-
|20.
|जालौर
|-
|भीनमाल, जसवंतपुरा, सायला, आहोर, भाद्राजून, जालोर, उम्मेदाबाद
|सांचौर, चितलवाना, भादरूणा, सरवाना
|रानीवाड़ा, बागोडा, सरनाऊ
|21.
|झालावाड़
|भवनामंडी, डग, अकलेरा, मनोहरथाना
|झालरापाटन, पिड़ावा, बकानी, खानपुर
|-
|-
|22.
|झुंझुनूं
|-
|झुंझुनूं, चिड़ावा, सूरजगढ़, सिंघाना, पिलानी, बुहाना
|नवलगढ़, गोठड़ा, उदयपुरवाटी, गुढ़ागोडजी
|खेतड़ी, बबाई, मंडावा, अलसीसर
|23.
|जोधपुर
|शेरगढ़, चाबा, बालेसर, आगोलाई, चामू, सेखाला
|ओसिया, सामराउ, तिंवरी, उम्मेदनगर, बावड़ी, हतुंडी, भोपालगढ़, आसोप, पीपाड़ शहर, सालवा खुर्द, मंडोर, लूणी, धवा, बिलाड़ा, कापरड़ा, केरू, झंवर
|-
|-
|24.
|फलोदी
|फलोदी, बाप, घंटियाली, लोहावट, देचू, सेतरावा, पीलवा, आऊ, बापिणी
|-
|-
|-
|25.
|करौली
|-
|नादौती, मासलपुर, करौली
|हिंडौन, श्रीमहावीरजी, शेरपुर सुरोठ
|मंडरायल, कुड़गांव, सपोटरा, बालघाट, टोडाभीम
|26.
|कोटा
|लाडपुरा, सांगोद, सुल्तानपुर, इटावा
|खैराबाद, चेचट
|-
|-
|27.
|नागौर
|नागौर, श्रीबालाजी-अलाय, खींवसर, पांचौड़ी, जायल,डेह, मूंडवा (आंशिक)
|रियाबड़ी, मेड़ता सिटी, मेड़ता रोड-गोटन, भैरूंदा, डेगाना, मूंडवा (आंशिक)
|-
|-
|28.
|पाली
|मारवाड़ जंक्शन, सोजत, बगडी, सुमेरपुर, रानी
|बाली, देसरी, पाली, रोहट
|-
|-
|29.
|प्रतापगढ़
|-
|-
|छोटी सादड़ी, धमोत्तर, धारियावाद, दलोट
|प्रतापगढ़, अरनोद, पीपलखूंट, सुहागपुरा
|30.
|राजसमंद
|खमनोर, देलवाड़ा, आमेट, चारभुजा, कुम्भलगढ़
|भीम, देवगढ़, राजसमंद, रेलमगरा,
|-
|-
|31.
|सिरोही
|शिवगंज, कालंदरी, मंडार, आबूरोड
|रेवदर, भावरी, पिंडवाड़ा, सिरोही
|-
|-
|32.
|सीकर
|-
|पाटन, श्रीमाधोपुर, अजीतगढ़, खंडेला, पिपराली, नीमकाथाना
|धोद ग्रामीण, धोद, दांतरामगढ़, पलसाना, खाचरियावास
|रामगढ़ शेखावटी, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, नेछवा, बलारा
|33.
|टोंक
|-
|-
|पीपलू, पचेवर, मालपुर (आंशिक), देवली, उनियारा
|निवाई, टोंक, मालपुरा (आंशिक) टोडारायसिंह
|34.
|सवाईमाधोपुर
|-
|-
|बामनवास, मलारनाडूंगर, बौली, खंडार
|सवाईमाधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, गंगापुरसिटी, वजीरपुर
|35
|सलूंबर
|-
|-
|-
|लसाड़िया, झल्लारा, जयसमंद, सेमारी, सराडा, सलूंबर, गींगला
|36
|कोटपूतली-बहरोड़
|-
|नारायणपुर, कोटपूतली, बानसूर, पावटा
|नीमराणा, विराटनगर, मैड कुंडला, बहरोड़
|-
|37
|डीग
|-
|-
|कामां, पहाड़ी, बृज नगर
|डीग, कुम्हेर
|38
|बालोतरा
|-
|-
|सिणधरी, गिडा, कल्याणपुर, गुडामालानी, धोरीमन्ना, समदड़ी
|बालोतरा, पादरू, पायला कलां, पाटोदी, सिवाना
|39
|बारां
|-
|-
|नाहरगढ़, किशनगंज, केलवाड़ा, शाहबाद, मांगरोल, अंता
|अटरू, छीपाबड़ौद, छबड़ा, बारां
|40
|खैरथल-तिजारा
|-
|-
|किशनगढ़बास, तिजारा
|मुंडावर, कोटकासिम, टपूकड़ा, ततारपुर
|41
|उदयपुर
|झाडोल, फलासिया, ओगणा, गिर्वा, नाई, मावली, घासा, वल्लभनगर, भींडर, कुराबड
|गोगुंदा, सायरा, बड़गांव, कोटडा, देवला, सूलाव
|खेरवाड़ा, नयागांव, ऋषभदेव, कल्याणपुर
|-
नोट: जिले की पंचायत समितियों की सभी ग्राम पंचायतों में ऊपर दिए गए चार्ट के अनुसार पंचायत चुनाव होंगे।
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