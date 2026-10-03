3 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan High Court : खाटूश्यामजी नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव मामला, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दोनों याचिकाएं खारिज

Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने खाटूश्यामजी नगर पालिका चेयरमैन चुनाव मामले में पार्षद लक्ष्मी कुमारी और राज्य चुनाव आयोग की ओर से दायर दोनों विशेष अपीलों को खारिज कर दिया है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 03, 2026

khatushyamji nagarpalika adhyaksh election rajasthan high court big decision

khatushyamji nagarpalika adhyaksh election : फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने खाटूश्यामजी नगर पालिका चेयरमैन चुनाव मामले में पार्षद लक्ष्मी कुमारी और राज्य चुनाव आयोग की ओर से दायर दोनों विशेष अपीलों को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायधीश संजय के. अग्रवाल और न्यायधीश समीर जैन की खंडपीठ ने कहा कि एकलपीठ के 24 सितंबर के उस फैसले में किसी भी प्रकार की चिकित्सीय या प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं पाई गई है, जिसमें 21 सितंबर को निर्धारित समयावधि में डाले गए 19 मतों की गिनती कर परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए गए थे। अदालत ने यह भी माना कि संविधान में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद कानूनी विवाद के लिए चुनाव याचिका का वैधानिक प्रावधान मौजूद है।

खाटूश्यामजी नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए 21 सितंबर को मतदान प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें 20 में से 19 पार्षदों ने अपने मत डाल दिए थे। इसी दौरान एक पार्षद के कथित अपहरण और हंगामे के बाद चुनाव प्रक्रिया रुक गई थी। इसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने 22 सितंबर को आदेश जारी कर 25 सितंबर को दोबारा मतदान कराने का निर्देश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए पार्षद विनीता पूनिया ने एकलपीठ में याचिका दायर की थी। एकलपीठ ने 24 सितंबर को अपने आदेश में 25 सितंबर के नए मतदान पर रोक लगाते हुए 21 सितंबर को पड़े 19 मतों की गिनती कर 24 घंटे के भीतर परिणाम जारी करने के आदेश दिए थे।

हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार जब मतों की गिनती की गई, तो कांग्रेस प्रत्याशी विनीता पूनिया को 10 और भाजपा प्रत्याशी प्रेम देवी को 9 वोट मिले, जिसके बाद विनीता पूनिया को एक वोट से विजयी घोषित किया गया और 26 सितंबर 2026 को निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया।

खाटूश्यामजी नगर पालिका में कुल 20 वार्ड

खाटूश्यामजी नगर पालिका में कुल 20 वार्ड हैं। इनमें भाजपा के 8, कांग्रेस के 8, तीन निर्दलीय और एक आरएलपी पार्षद हैं। ऐसे में किसी भी प्रमुख पद के लिए 11 का आंकड़ा बहुमत के लिए जरूरी था। अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान 20 सदस्यीय बोर्ड में से 19 पार्षदों ने मतदान किया था। वार्ड 10 की कांग्रेस पार्षद लक्ष्मी देवी मतदान नहीं कर सकी थीं। इसी वजह से चुनाव परिणाम अटक गया था। बाद में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहले से डाले गए 19 मतों की गिनती कर परिणाम घोषित किया गया। अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की विनीता पूनिया की जीत हुई।

Rajasthan : सीएम भजनलाल का मिलेगा बड़ा तोहफा, नवरात्र से पहले 17 जिलों के किसानों के बैंक खाते में आएंगे लाखों रुपए!

ये भी पढ़ें
rajasthan 17 districts farmers accounts deposited Lakhs rupees navratri

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Oct 2026 07:23 pm

Published on:

03 Oct 2026 07:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan High Court : खाटूश्यामजी नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव मामला, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दोनों याचिकाएं खारिज

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान सरपंच चुनाव: आपके जिले के किस गांव में कब होगा मतदान? जानिए मतदान की तारीख से लेकर रिजल्ट तक की पूरी जानकारी

chirawa election burqa photo row fake voting
जयपुर

Rajasthan IPS Transfer : सीएम भजनलाल का बड़ा फैसला, राजस्थान में 14 IPS के ट्रांसफर, इन जिलों के एसपी भी बदले

cm bhajanlal decision rajasthan 14 ips transfer several district SPs change
जयपुर

Jaipur Panchayat Election : जयपुर पंचायत चुनाव डेट की घोषणा, 4 चरणों में पड़ेगी वोटिंग, जानें पूरा शेड्यूल

jaipur panchayat election date announced 4 phases voting know full schedule
जयपुर

Rajasthan Panchayat Election : राजस्थान में पंचायत चुनाव की डेट का एलान, जानिए पंच-सरपंच की खर्च सीमा

rajasthan panchayat election date announce panch sarpanch Spending limit
जयपुर

राजस्थान के इन 4 जिलों में दिसंबर में होंगे पंचायत चुनाव, जानें क्या है कारण?

rajasthan panchayat election
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.