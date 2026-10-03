Rajasthan High Court : खाटूश्यामजी नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव मामला, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दोनों याचिकाएं खारिज

खाटूश्यामजी नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए 21 सितंबर को मतदान प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें 20 में से 19 पार्षदों ने अपने मत डाल दिए थे। इसी दौरान एक पार्षद के कथित अपहरण और हंगामे के बाद चुनाव प्रक्रिया रुक गई थी। इसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने 22 सितंबर को आदेश जारी कर 25 सितंबर को दोबारा मतदान कराने का निर्देश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए पार्षद विनीता पूनिया ने एकलपीठ में याचिका दायर की थी। एकलपीठ ने 24 सितंबर को अपने आदेश में 25 सितंबर के नए मतदान पर रोक लगाते हुए 21 सितंबर को पड़े 19 मतों की गिनती कर 24 घंटे के भीतर परिणाम जारी करने के आदेश दिए थे।