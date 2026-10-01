Rajasthan : सीएम भजनलाल का बड़ा तोहफा, नवरात्र से पहले 17 जिलों के किसानों के बैंक खाते में आएंगे लाखों रुपए!

अटल भूजल योजना में लंबित फाइलों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर रहे हैं। जल्द बकाया अनुदान की फाइल स्वीकृत करके अनुदान जारी करने के प्रयास में जुटे हैं। अगले पखवाड़े तक सभी किसानों के खातों में बकाया अनुदान राशि जमा करवा देंगे। पूर्व में बजट की कमी के चलते भुगतान नहीं कर पा रहे थे। हाल ही में सरकार स्तर पर बजट स्वीकृति जारी करने के बाद अनुदान भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

कुलवंत सिंह, कृषि अधिकारी हनुमानगढ़ कृषि विभाग कार्यालय