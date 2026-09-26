Rajasthan: 3 करोड़ की हेरोइन, 80 हजार नकद और विदेशी पिस्टल के साथ आरोपी गिरफ्तार, पाकिस्तान से जुड़े तार

पुलिस अब जांच को स्थानीय स्तर से आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब तक पहुंचने वाली खेप से लेकर तरनतारन, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और जयपुर तक की सप्लाई चेन को खंगाल रही है। साथ ही बरामद चीन निर्मित पिस्टल के स्रोत की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हथियार आरोपी तक कैसे पहुंचा और क्या हथियार व नशे की सप्लाई के बीच कोई संबंध है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।