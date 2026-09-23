हनुमानगढ़ जिला प्रमुख की कुर्सी पर बैठेगी महिला, जिला परिषद की 37 सीटों का देखें आरक्षण लॉटरी

हनुमानगढ़। जिले में पंचायतीराज चुनाव को लेकर आरक्षण की प्रक्रिया बुधवार को पूरी कर ली गई। जंक्शन स्थित कलक्ट्रेट परिसर के भू-अभिलेखागार में जिला परिषद के 37 जोन के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली गई। इससे पहले जयपुर स्तर पर जिला प्रमुख पद का आरक्षण निर्धारित किया गया था। इस बार हनुमानगढ़ जिला प्रमुख का पद सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। ऐसे में जिला प्रमुख की कुर्सी पर महिला का चुना जाना तय है।