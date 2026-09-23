हनुमानगढ़ जिला प्रमुख की कुर्सी पर बैठेगी महिला, जिला परिषद की 37 सीटों का देखें आरक्षण लॉटरी

Hanumangarh: लॉटरी निकालता स्कूली छात्र (फोटो-पत्रिका)
हनुमानगढ़। जिले में पंचायतीराज चुनाव को लेकर आरक्षण की प्रक्रिया बुधवार को पूरी कर ली गई। जंक्शन स्थित कलक्ट्रेट परिसर के भू-अभिलेखागार में जिला परिषद के 37 जोन के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली गई। इससे पहले जयपुर स्तर पर जिला प्रमुख पद का आरक्षण निर्धारित किया गया था। इस बार हनुमानगढ़ जिला प्रमुख का पद सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। ऐसे में जिला प्रमुख की कुर्सी पर महिला का चुना जाना तय है।
जिला परिषद के कुल 37 जोन में 11 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग, 7 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग और 19 सीटें सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित की गई हैं। एससी की 11 सीटों में 5 महिला, ओबीसी की 7 में 3 महिला और सामान्य वर्ग की 19 सीटों में 10 महिला सीटें हैं। इस तरह कुल 18 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जबकि 19 सीटें पुरुष या महिला दोनों के लिए अनारक्षित श्रेणी में रहेंगी।
आरक्षण लॉटरी के दौरान जिला कलक्टर डॉ. खुशालदास यादव, अतिरिक्त जिला कलक्टर उम्मेदीलाल मीणा, जिला परिषद सीईओ श्रद्धा गोमे, एसीईओ देशराज बिश्नोई, सांख्यिकी विभाग की उप निदेशक ममता बिश्नोई सहित निर्वाचन प्रकोष्ठ के कार्मिक और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। लॉटरी के लिए पांच-छह स्कूली बच्चों को भी बुलाया गया था, जिन्होंने पर्चियां निकालकर आरक्षण प्रक्रिया पूरी की।
|वर्ग
|कुल सीटें
|महिला सीटें
|अनुसूचित जाति (SC)
|11
|5
|अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
|7
|3
|सामान्य वर्ग
|19
|10
|कुल
|37
|18
पंचायत समितियों के प्रधान पदों का आरक्षण भी तय हो गया है। हनुमानगढ़ टाउन और हनुमानगढ़ जंक्शन में प्रधान पद एससी, रावतसर में एससी महिला, पीलीबंगा में सामान्य, टिब्बी में सामान्य महिला, संगरिया में सामान्य, नोहर में सामान्य महिला, पल्लू में ओबीसी महिला, राजपुरा में ओबीसी और भादरा में सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया है।
जिले में अब पंचायत समितियों की संख्या सात से बढ़कर 10 हो गई है। हनुमानगढ़ जंक्शन, राजपुरा और पल्लू नई पंचायत समितियां हैं, जहां पहली बार चुनाव होंगे। वहीं जिला परिषद के सदस्यों की संख्या भी 29 से बढ़कर 37 हो गई है।
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