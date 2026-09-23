करौली की ग्रामीण सियासत में बड़ा उलटफेर, 11 पंचायत समितियों में आरक्षण तय; बदले चुनावी समीकरण

Karauli Panchayat Election Reservation List: पंचायत राज संस्थाओं के आगामी चुनाव को लेकर करौली जिले में आरक्षण प्रक्रिया के बाद प्रधान पदों की स्थिति साफ हो गई है। बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर अक्षय गोदारा की उपस्थिति में लॉटरी के जरिए जिले की 11 पंचायत समितियों के प्रधान पदों का आरक्षण तय किया गया। आरक्षण की तस्वीर साफ होते ही अब राजनीतिक दलों और चुनावी दावेदारों की नजर पंचायत समिति स्तर पर बनने वाले समीकरणों पर टिक गई है।