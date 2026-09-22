करौली में ACB का बड़ा एक्शन: नया ट्रांसफार्मर देने के बदले रिश्वत मांग रहा था बिजलीकर्मी, पैंट की जेब से बरामद किए नोट

अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ ACB में मामला, प्राथमिक जांच या शिकायत दर्ज होती है, तो वह सीधे ACB से संपर्क कर अपना पक्ष या स्पष्टीकरण दे सकता है। ACB की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण की जांच और विस्तृत समीक्षा के बाद ही आगे की कार्रवाई का फैसला किया जाता है। वहीं भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत के लिए ACB के टोल फ्री नंबर 1064 और WhatsApp हेल्पलाइन 94135-02834 पर 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है। ACB के मुताबिक, लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में शिकायत के जरिए सहयोग कर सकते हैं और अपने वैध काम के लिए मदद भी ले सकते हैं।